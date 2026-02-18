La jornada estará marcada por la alternancia de cielos nubosos y claros, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 17 grados. El viento de poniente será el protagonista meteorológico en la ciudad autónoma.

Ceuta afronta este miércoles 18 de febrero de 2026 una jornada de transición en lo meteorológico, caracterizada por la variabilidad en el estado de los cielos. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día ha comenzado con un ambiente dominado por las nubes, una tendencia que se intensificará ligeramente a partir de las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera una apertura de claros que permitirá disfrutar de periodos de menor nubosidad, aunque el día concluirá recuperando el tono gris con cielos mayoritariamente nubosos. No se prevén precipitaciones significativas a pesar de la presencia constante de nubes en el Estrecho.

Temperaturas y sensación térmica

En el apartado térmico, los termómetros en Ceuta apenas registrarán variaciones respecto a los valores alcanzados en el día de ayer:

• Temperatura máxima: Alcanzará los 17°C.

• Temperatura mínima: Se situará en los 13°C.

• Sensación térmica: Debido a las condiciones de humedad y el flujo de aire, la sensación máxima percibida podría llegar hasta los 18°C en las horas centrales del día.

El viento de poniente

El régimen de vientos en la ciudad autónoma vendrá definido por la componente Oeste (poniente). Este flujo de aire suele limpiar la atmósfera de brumas en la zona del Estrecho, aunque en esta ocasión no impedirá la formación de nubes bajas debido a la humedad acumulada en el entorno marítimo.

Se recomienda precaución en las actividades náuticas y en el cruce del Estrecho, ya que el poniente suele aumentar la intensidad del oleaje en la cara de la bahía norte de la ciudad.