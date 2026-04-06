Antena 3 ya ha despejado una de las grandes dudas de su parrilla de primavera. La cadena estrenará la temporada 13 de Tu cara me suena el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, recuperando así uno de sus formatos más potentes para la noche del viernes. La fecha y el horario han sido confirmados por Atresmedia en un comunicado oficial.

La nueva edición llegará con nueve concursantes y con la intención de mantener el liderazgo de uno de los grandes éxitos de entretenimiento de la cadena. Atresmedia ha vuelto a apostar por una mezcla de perfiles muy diferentes, desde música y televisión hasta humor e interpretación, una fórmula que ya le ha funcionado en temporadas anteriores.

Los concursantes de Tu cara me suena 13

Los famosos que participarán en esta nueva edición son Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. El casting oficial fue adelantado por Atresmedia semanas atrás y ahora queda vinculado ya al inminente estreno del programa.

La cadena también ha empezado a difundir las primeras imágenes promocionales de los concursantes, con el objetivo de calentar motores para una edición que vuelve a presentarse como uno de los platos fuertes del prime time televisivo.

Manel Fuentes sigue al frente y repite el jurado

Al frente del formato volverá a estar Manel Fuentes, uno de los rostros ya inseparables del programa. Junto a él repetirá el jurado formado por Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita, el mismo equipo que ya valoró las actuaciones en la edición anterior.

Con esta continuidad, Antena 3 refuerza una de las claves del formato: mantener una identidad muy reconocible para la audiencia, tanto en la conducción como en la mesa de valoración.

Un estreno clave para la noche del viernes

La elección del viernes 10 de abril encaja con la estrategia habitual de Antena 3, que suele reservar esa noche para Tu cara me suena. El programa regresará además tras la Semana Santa, en un momento de reajuste de la parrilla televisiva y con el objetivo de volver a marcar territorio frente a la competencia directa del prime time.

La pasada edición cerró con muy buenos resultados de audiencia y consolidó al formato como una de las marcas más sólidas del entretenimiento en abierto. Aunque esta nueva temporada todavía no ha comenzado, Antena 3 vuelve a presentar el programa como uno de sus grandes activos de la temporada.

Antena 3 activa la cuenta atrás

Con la fecha ya confirmada, las promociones en marcha y el casting cerrado, Antena 3 activa la cuenta atrás para el regreso de Tu cara me suena. La cadena se prepara para recuperar uno de sus títulos más reconocibles con una edición que buscará repetir el tirón de años anteriores y enganchar de nuevo al público desde su primera gala.