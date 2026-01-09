El mundo del tenis se detiene este sábado, 10 de enero de 2026, para presenciar el que ya se conoce como el «Super Match». Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos grandes dominadores del circuito tras una temporada 2025 histórica, se enfrentan en una exhibición de lujo en el Inspire Arena de Incheon (Seúl), apenas una semana antes del inicio del primer Grand Slam del año.
Detalles del partido: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner
Este encuentro no es solo una exhibición; es la reedición de la mayor rivalidad del tenis actual. Alcaraz llega tras una gira de pretemporada activa, mientras que Sinner reaparece tras haber ganado las ATP Finals el pasado noviembre.
- Fecha: Sábado, 10 de enero de 2026.
- Hora: 08:00 horas (horario peninsular de España) / 16:00 hora local.
- Sede: Incheon Inspire Arena, Corea del Sur.
- Contexto: Último test serio antes del Open de Australia (que comienza el 19 de enero).
Dónde ver el partido en TV y Online desde España
Para seguir este duelo de alto voltaje desde España, la cobertura será exclusiva a través de:
- Televisión: El partido se emite en directo por Movistar Plus+ (dial 7).
- Online / Streaming: Se puede ver mediante la aplicación de Movistar Plus+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.
Cifras astronómicas: Un premio de nivel Grand Slam
El partido ha generado un enorme revuelo por el suculento premio económico. Según informaciones de La Gazzetta dello Sport, ambos tenistas se embolsarán aproximadamente 2 millones de euros solo por participar.
Para poner esta cifra en perspectiva:
- Premio Exhibición Seúl: ~2.000.000 € (por un solo partido).
- Premio Campeón Open de Australia 2026: ~2.500.000 € ($4,15 millones AUD aprox.) por ganar siete partidos de máximo nivel.
Estado del Cara a Cara (H2H)
A pesar de ser una exhibición, el orgullo y el balance histórico siempre cuentan para estos dos campeones:
- Carlos Alcaraz: 10 victorias.
- Jannik Sinner: 6 victorias.
- Último enfrentamiento: Sinner se impuso en las pasadas ATP Finals, aunque Alcaraz dominó la mayoría de los duelos directos en 2025, incluyendo finales de Grand Slam.