MADRID — Los servicios de extinción continúan luchando de forma incansable contra el fuego en diversos puntos del país. Aunque la evolución favorable en focos como el de La Mierla (Guadalajara) permite un cauto optimismo tras devorar unas 32.000 hectáreas, la situación sigue siendo crítica en Castilla y León, así como en áreas de Andalucía y Madrid.

Según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la superficie calcinada en España en lo que va de año roza ya las 125.000 hectáreas, una cifra que triplica con creces la registrada en el mismo periodo del año anterior.

Avances en Guadalajara y retornos en la zona centro

En la Sierra Norte de Guadalajara, las labores de estabilización avanzan «poco a poco». Aunque se mantiene un frente abierto, la contención del perímetro ha permitido el regreso a sus hogares de los vecinos desalojados en Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel.

Situación similar se vive en la zona del incendio de Almorox (Toledo) —que llegó a amenazar a la Comunidad de Madrid—, donde la mayoría de los evacuados han podido volver a sus casas, a excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado.

Castilla y León activa la Situación Operativa 2

La gravedad de la situación ha obligado a la Junta de Castilla y León a elevar el nivel de emergencia autonómico tras contabilizar nueve incendios activos, cuatro de ellos en el nivel máximo de gravedad (Nivel 2) por su riesgo para la población y bienes materiales:

Nivel 2 de gravedad: Retortillo (Soria) —afectado por la propagación del fuego de Guadalajara—, Burgohondo (Ávila), Castropodame (León) y Rábano de Aliste (Zamora).

Retortillo (Soria) —afectado por la propagación del fuego de Guadalajara—, Burgohondo (Ávila), Castropodame (León) y Rábano de Aliste (Zamora). Nivel 1 de gravedad: Brieva (Segovia) —ya en evolución favorable tras quemar 3.000 hectáreas— y Murias de Ponjos (León).

Brieva (Segovia) —ya en evolución favorable tras quemar 3.000 hectáreas— y Murias de Ponjos (León). Otros focos activos: Fuentes de Valdepero (Palencia), La Baña (León) y Arcos de Jalón (Soria).

Focos en Aragón y Andalucía