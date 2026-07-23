El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acude este jueves al programa ‘Mañaneros 360’ de La 1 de TVE para conceder su primera entrevista tras ser imputado por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. La comparecencia en el plató de la televisión pública se produce después de su declaración como investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero concederá este jueves su primera entrevista en un medio de comunicación tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El escenario elegido para romper su silencio será el plató del programa de actualidad ‘Mañaneros 360’, emitido en La 1 de Televisión Española, donde estará presente de forma presencial a partir de las 13:00 horas. La entrevista podrá seguirse en directo tanto en la emisión de La 1 como a través de la plataforma digital RTVE Play, y correrá a cargo del copresentador del espacio, el periodista Javier Ruiz.

Esta intervención mediática supone la primera aparición periodística del expresidente desde que se anunciara su imputación por la ayuda pública concedida a la compañía aérea el pasado 19 de mayo. Asimismo, la cita televisiva se produce semanas después de su citación en la Audiencia Nacional, acontecida a mediados del mes de junio, y apenas dos días después de la comparecencia judicial de Julio Martínez Martínez por esta misma causa.

En el transcurso de su declaración en el órgano judicial como investigado por supuestos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental —en el marco de un expediente con ramificaciones en Venezuela—, Rodríguez Zapatero rechazó de forma categórica cualquier tipo de mediación en favor de la firma aeronáutica.

Ante el juez instructor, el exdirigente socialista sostuvo que no tuvo participación alguna en el procedimiento de concesión del préstamo a Plus Ultra, afirmando formalmente que no mantuvo conversaciones con ningún representante del sector público en relación con el rescate de la aerolínea y aseverando que nadie podrá manifestar lo contrario.