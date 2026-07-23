MADRID — El 23 de julio de 1976 se perdió la pista de Eduardo Moreno Bergaretxe, alias Pertur, una de las figuras ideológicas más destacadas y complejas de ETA. Cinco décadas después, las incógnitas sobre el paradero de quien intentó priorizar la vía política sobre las armas siguen sin resolverse en los tribunales, aunque una exhaustiva investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo aporta luz sobre su trágico final.

La hipótesis de la purga interna: «Móvil, oportunidad y razón»

El investigador Gaizka Fernández Soldevilla sostiene con casi total certeza que Pertur fue víctima de una purga ejecutada por elementos radicales de su propia organización. En concreto, las sospechas apuntan a Miguel Ángel Apalategui (Apala) y Francisco Mujika Garmendia (Pakito), militantes enfrentados frontalmente a las tesis moderadas de la víctima, a quien tildaban de «traidor» y «liquidacionista».

Según el estudio, las contradicciones de ambos ante las autoridades galas y la falta de consistencia en sus relatos apuntalan esta tesis:

Último contacto verificado: Testigos presenciales vieron a Pertur subir al vehículo de Apala y Pakito el mismo día de su desaparición.

Testigos presenciales vieron a Pertur subir al vehículo de Apala y Pakito el mismo día de su desaparición. Incidencias sospechosas: Se constató la sustracción de una lancha en Bayona —zona habitual de residencia de los sospechosos— esa misma jornada.

Se constató la sustracción de una lancha en Bayona —zona habitual de residencia de los sospechosos— esa misma jornada. Testimonios clave: Exmilitantes de ETA Político-Militar han llegado a señalar que el propio Apala afirmó en su momento que el cuerpo de Pertur se encontraba «en el fondo del mar».

El ideólogo que redefinió la estrategia abertzale

Nacido en el seno de la burguesía donostiarra y de formación marxista, Eduardo Moreno Bergaretxe asumió el liderazgo del aparato político e ideológico de la banda en la década de los 70. Su figura fue determinante en hitos de la organización:

Escritor de comunicados clave: Redactó, entre otros, el boletín justificativo tras el atentado contra Luis Carrero Blanco.

Redactó, entre otros, el boletín justificativo tras el atentado contra Luis Carrero Blanco. Oposición a la violencia indiscriminada: Condenó la matanza de la cafetería Rolando de Madrid (1974), marcando la escisión entre el frente militar y ETA Político-Militar.

Condenó la matanza de la cafetería Rolando de Madrid (1974), marcando la escisión entre el frente militar y ETA Político-Militar. Impulsor del entorno civil: Promovió la creación de estructuras sindicales como LAB e instó a la izquierda abertzale a buscar alianzas con la izquierda no nacionalista para aprovechar el marco de la Transición democrática.

Sin evidencias de otras autorías: El informe del Centro Memorial descarta la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado —que conocían y veían con buenos ojos el giro pragmático impulsado por Pertur— y califica de invención la versión difundida en su día sobre un secuestro por parte de grupos paramilitares de ultraderecha.

Cincuenta años después, el paradero de los restos del dirigente que intentó cambiar el rumbo de ETA continúa siendo uno de los grandes enigmas de la historia reciente de España.