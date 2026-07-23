El joven divulgador del tiempo Jorge Rey y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han activado los avisos por un episodio de altas temperaturas extremas en pleno mes de julio. El termómetro alcanzará cotas insólitas en gran parte de la Península y Baleares, con valores que llegarán a los 44 ºC en el este peninsular y tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo en el mediterráneo.

España afronta las jornadas más críticas del verano con la llegada de un episodio de calor extremo que situará a media Península en niveles térmicos de máximo riesgo. Las predicciones meteorológicas, secundadas por el divulgador Jorge Rey, coinciden con la última actualización de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), confirmando un cambio de tendencia que alterará de forma drástica la dinámica atmosférica de los próximos días.

Temperaturas de hasta 44 ºC en la vertiente mediterránea

El ascenso de las temperaturas máximas será especialmente notable en el arco mediterráneo y en el valle del Ebro. Según los datos oficiales facilitados por los expertos meteorológicos, los valores termométricos rebasarán los 35 ºC de forma generalizada en Baleares y en amplias zonas del territorio peninsular, quedando al margen únicamente Galicia, el área cantábrica, las zonas litorales y los sistemas montañosos.

La situación se volverá aún más rigurosa en Andalucía, las depresiones del nordeste, la cuenca del Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, donde los mercurios superarán con facilidad los 40 ºC. La peor parte de este episodio de calor sofocante se concentrará en las provincias de Murcia, Valencia y Alicante, así como de forma puntual en el bajo Ebro, áreas donde se prevé rozar o alcanzar registros extraordinarios de entre 42 ºC y 44 ºC. En estas demarcaciones se recomienda extremar las precauciones y evitar las salidas a la calle durante las horas centrales de la jornada.

Inestabilidad, tormentas secas y calima en el este y Canarias

Pese a que la estabilidad y los cielos despejados o con nubes altas predominarán en la mayor parte de la Península y en el archipiélago balear, la jornada de cierre de esta ola de calor vendrá acompañada de inestabilidad vespertina. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución que descargará chubascos y tormentas en las provincias de Almería, Murcia y Alicante. Dichos fenómenos irán acompañados de rachas de viento muy fuertes y, de manera ocasional, de granizo. A últimas horas de la tarde, estas rachas muy intensas originadas por las tormentas podrían extenderse a las islas de Ibiza y Formentera.

Paralelamente, la calima continuará presente de forma persistente en el este y el sur peninsular, en las islas Baleares y en las islas orientales de Canarias. En el archipiélago canario se contemplan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, cielos despejados en el sur, un ligero repunte de las temperaturas y rachas de viento de gran intensidad. Por su parte, la franja norte peninsular experimentará nubes bajas y brumas matinales restringidas a la costa del norte de Galicia y del Cantábrico occidental, registrándose un descenso de los valores diurnos en Galicia y en el interior.

Noches ecuatoriales y mínimas por encima de los 25 ºC

El episodio térmico no dará tregua durante las horas nocturnas. Las mínimas experimentarán un repunte en la mitad norte, mientras que registrarán un leve descenso en la mitad sur y Baleares. Aun así, se esperan noches sofocantes con valores nocturnos que no bajarán de los 20 ºC en extensas zonas del este, el sur peninsular y el archipiélago balear. En puntos del litoral mediterráneo y del valle del Guadalquivir la situación será todavía más adversa, con mínimas que podrían mantenerse de forma continuada por encima de los 25 ºC, dificultando el descanso nocturno.