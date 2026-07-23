PALMA DE MALLORCA — Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre acusado de un delito de corrupción de menores, tras descubrirse que custodiaba en sus dispositivos más de 2.500 archivos de contenido pedófilo entre imágenes y vídeos, que alcanzaban un volumen de 230 gigabytes.

Descubierto durante labores de ciberpatrullaje

La investigación se inició a raíz de una alerta emitida por el Grupo II de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, con sede en Madrid. Durante las labores habituales de ciberpatrullaje, los agentes especializados detectaron que desde una conexión ubicada en Palma se estaba compartiendo material ilícito mediante redes Peer-to-Peer (P2P), un sistema entre iguales que facilita el intercambio global de archivos.

Tras el análisis de las trazas digitales, la Policía constató no solo la descarga continuada de este tipo de contenidos a lo largo de varios meses, sino también la subida activa de los archivos a la red para ponerlos a disposición de otros usuarios.

Análisis de los dispositivos intervenidos

El operativo fue ejecutado por agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Palma, quienes procedieron al arresto del sospechoso y a la intervención de sus equipos informáticos y unidades de memoria.

Los investigadores han logrado recuperar ya una parte sustancial del material y han solicitado autorización judicial para realizar el volcado completo y análisis forense de los dispositivos incautados.