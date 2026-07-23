La Comunidad de Madrid activa el nivel 2 del Plan ante Incendios Forestales tras el fuego declarado en Toledo, que ha obligado a realizar desalojos, confinar a la población y preparar centros sanitarios ante posibles evacuaciones.

Un incendio forestal declarado este miércoles en el municipio toledano de Almorox ha obligado a la Comunidad de Madrid a activar el nivel 2 del Plan ante Incendios Forestales debido a la cercanía de las llamas. La evolución de la emergencia ha motivado la evacuación preventiva de la urbanización El Encinar del Alberche, perteneciente a la localidad madrileña de Villa del Prado, así como el confinamiento del resto de la población de dicho municipio. Los servicios de emergencias han habilitado albergues provisionales tanto en Villa del Prado como en Aldea del Fresno para acoger a los vecinos desalojados, en una noche marcada por la preocupación expresada por la administración autonómica a las 23:30 horas ante la gravedad del operativo.

Dispositivo de emergencias, avisos a la población y cortes de tráfico

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha emitido un mensaje a través del sistema Es-Alert para notificar de manera directa a la población la evacuación de la urbanización y el posterior confinamiento del núcleo urbano de Villa del Prado. Las autoridades han instado a los residentes a permanecer en el interior de sus inmuebles hasta nuevo aviso, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo.

En materia de movilidad, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) procedió al corte de la carretera N-403 en sentido Toledo tras declararse el fuego en Almorox. De forma paralela, las autoridades han interrumplido la circulación en la M-507 en sentido Navalcarnero, mientras que el Consorcio Regional de Transportes ha diseñado rutas alternativas para garantizar el servicio a los municipios de la zona afectada.

Preparativos en la red hospitalaria y despliegue de extinción

Ante el desarrollo de los acontecimientos, la red hospitalaria madrileña ha puesto en marcha medidas preventivas. Los hospitales Isabel Zendal y San José se encuentran preparados en caso de que fuera necesario evacuar a los residentes o al personal y pacientes del centro hospitalario Virgen de la Poveda, ubicado a escasa distancia del foco del incendio.

Sobre el terreno trabaja un amplio dispositivo multidisciplinar. Por parte de la Comunidad de Madrid se han desplazado al menos 19 dotaciones entre medios terrestres y aéreos del cuerpo de Bomberos y de Bomberos Forestales. A estos efectivos se suman los recursos del Infocam de Castilla-La Mancha, que mantiene movilizados al menos ocho medios terrestres y 27 efectivos en las labores directas de lucha contra las llamas.