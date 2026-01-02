La llegada de la borrasca Francis ha comenzado a generar los primeros problemas serios en el transporte marítimo del Estrecho de Gibraltar. Este viernes 2 de enero de 2026, las adversas condiciones meteorológicas han obligado al cierre parcial de las operaciones en el Puerto de Tarifa, dejando a cientos de pasajeros buscando rutas alternativas para cruzar hacia Marruecos.

A continuación, detallamos la situación actual y las opciones disponibles para los viajeros afectados.

Cierre de conexiones en Tarifa: Baleària y AML suspenden servicios

Debido al fuerte temporal de Levante, las dos navieras que cubren la ruta Tarifa-Tánger Ciudad, Baleària y Africa Morocco Link (AML), han cesado sus operaciones de forma temporal. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha confirmado la cancelación de las siguientes salidas:

Mañana y tarde: Suspendidos los ferris de las 13:00, 14:00, 17:00 y 18:00 horas.

Suspendidos los ferris de las 13:00, 14:00, 17:00 y 18:00 horas. Noche: Cancelada también la salida de las 21:00 horas.

Cancelada también la salida de las 21:00 horas. Resto de servicios: El resto de las conexiones permanecen pendientes de la evolución del viento y el oleaje, sin que se hayan notificado cambios por el momento.

Algeciras, la alternativa operativa para cruzar el Estrecho

A diferencia de Tarifa, el Puerto de Algeciras se mantiene plenamente operativo. Gracias a su ubicación más resguardada, las conexiones marítimas con Tánger Med y Ceuta no registran complicaciones significativas.

Estado: Las salidas desde Algeciras mantienen sus horarios habituales.

Las salidas desde Algeciras mantienen sus horarios habituales. Recomendación: Se aconseja a los pasajeros con billetes desde Tarifa que contacten con sus navieras, ya que muchas están desviando el tráfico hacia el puerto algecireño para garantizar el servicio.

Aviso amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el nivel amarillo de riesgo en toda la zona del Estrecho durante este viernes. La borrasca Francis está dejando un escenario marítimo complejo:

Viento: Sopla Levante con fuerza siete .

Sopla Levante con . Rachas: Se registran rachas de entre 50 y 61 kilómetros por hora .

Se registran rachas de entre . Duración: El aviso permanecerá activo, al menos, durante toda la jornada de hoy.

Previsión para los próximos días

Francis no solo está afectando al tráfico marítimo. Meteorólogos como Mario Picazo y la propia Aemet advierten de que este temporal es el preludio de un descenso térmico acusado y posibles nevadas en cotas bajas de la península a partir del domingo y durante el día de Reyes.