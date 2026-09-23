Efectivos de la Policía Local de Ceuta han acudido al asentamiento de migrantes conocido como el Trampolín para comunicarles un ultimátum.

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Con el apoyo de la Policía Nacional, los agentes indicaron que los migrantes tienen una hora para desmantelar sus mercadillos ilegales.

Ante esta situación, los migrantes han comenzado a recoger rápidamente sus puestos de venta ambulante, utilizando el tiempo que les fue asignado para abandonar la zona.

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La acción policial responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa local sobre la venta ambulante y la ocupación del espacio público.

El desmantelamiento de estos mercadillos ilegales es parte de una serie de medidas implementadas por las autoridades competentes en relación con la gestión de la migración en la ciudad autónoma.

La Policía Local ha señalado que, aunque se desea atender a las necesidades de los migrantes, también se debe velar por el orden y la legalidad en el comercio local.