A primera hora de hoy, la Policía Nacional ha iniciado un operativo en Ceuta para despejar el asentamiento de inmigrantes situado en los terrenos de la antigua fábrica del Guano.

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Los vehículos policiales comenzaron a llegar a las siete de la mañana para organizar la intervención, la cual forma parte de un plan más amplio que ya ha incluido desalojos previos en otros campamentos de la ciudad como Benítez y el Trampolín.

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A lo largo de los últimos días, muchos inmigrantes, sobre todo marroquíes, han optado por huir hacia los montes cercanos o regresar a Marruecos por decisión propia. Sin embargo, aquellos que aún permanecen en el Guano se habían preparado para el desalojo, consciente de que su tiempo allí se había agotado.

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Este despliegue cuenta con la participación de unidades de la UIP, la Policía Local y la Guardia Civil, quienes están colaborando para llevar a cabo el desalojo sin contratiempos. La operación incluye el uso de drones para localizar a aquellos que intenten evadir su identificación y el traslado hacia el CATE para su filiación.

La Policía también está centrando esfuerzos en garantizar la seguridad en la zona, bloqueando el acceso a no residentes a través del control del tráfico por parte de la Policía Local.

La intervención en el Guano es vital no solo desde el punto de vista humano sino también ecológico, ya que el asentamiento ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente de la zona, lo que requerirá un trabajo posterior de limpieza y rehabilitación.