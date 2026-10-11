Agentes de la UIP intervienen en el recinto tras las alertas vecinales posteriores al desmantelamiento del asentamiento en la playa del Trampolín.

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CEUTA. — La Policía Nacional desplegó este sábado un amplio dispositivo en el Fuerte del Príncipe para localizar y retirar a una decena de inmigrantes que utilizaban las instalaciones abandonadas como lugar de pernocta. La actuación, liderada por efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), culminó con el traslado de los identificados hasta las dependencias del CATE en el Tarajal para su posterior filiación y el estudio individual de su situación administrativa, evaluando posibles solicitudes de protección internacional o retornos voluntarios a Marruecos.

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Durante la incursión, los agentes constataron la acumulación de colchones, mantas, botellas y abundante basura en el interior del recinto fortificado. A pesar de que la Policía ya había ejecutado intervenciones previas en este enclave histórico, en las últimas semanas la presencia de personas había aumentado de forma considerable tras la presión policial ejercida en otros puntos de la ciudad autónoma.

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Efecto desplazamiento tras el desmantelamiento del Trampolín

La intervención responde a las reiteradas advertencias de los vecinos de la zona, quienes habían alertado de un incremento de accesos al fortín en los últimos días. Según las informaciones recogidas, este movimiento coincide con las actuaciones desarrolladas recientemente para desmantelar el asentamiento de la playa del Trampolín.

El desalojo de dicha playa provocó que varios ocupantes abandonaran el área antes de ser filiados, buscando refugio en estructuras abandonadas o de difícil acceso donde pernoctar sin llamar la atención. Con esta batida, las fuerzas de seguridad buscan evitar la consolidación de nuevos asentamientos informales en la ciudad y mantienen activos los dispositivos de control e identificación en los distintos distritos de Ceuta.