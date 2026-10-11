Tras la evacuación de Benítez y el Trampolín, las fuerzas de seguridad retiran el último gran campamento en Ceuta con despliegue de drones, unidades marítimas y apoyo militar.

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CEUTA. — La Policía Nacional ha lanzado desde las primeras horas de este domingo una operación de alcance para desalojar y desmantelar el asentamiento del Guano, considerado el último gran campamento informal de inmigrantes que permanecía activo en la ciudad autónoma tras la recuperación previa de las playas de Benítez y el Trampolín. El operativo, iniciado en torno a las siete de la mañana, busca erradicar las chabolas instaladas en los terrenos de la antigua fábrica y proceder al traslado ordenado de sus ocupantes para su posterior filiación.

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El despliegue ha contado con agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Brigada de Extranjería y medios aéreos coordinados por drones. Además, se ha establecido una colaboración conjunta con la Policía Local para el corte de accesos viarios, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil vigilando el litoral con dos embarcaciones y efectivos de la Comandancia General de Ceuta en labores de apoyo a la seguridad.

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Traslado al CATE, alta presencia de menores y huida a las zonas de monte

A lo largo de los días previos, parte de los pobladores del enclave optaron por el retorno voluntario a Marruecos o por desplazarse hacia los montes periféricos para evitar ser identificados. Sin embargo, quienes permanecieron en las chabolas entre basuras y restos derribados aguardaban la llegada de los efectivos policiales.

Las claves de la actuación desarrollada en la zona incluyen:

Localización y separación de menores: Durante la incursión se ha detectado un elevado número de niños. Los agentes han procedido a agruparlos de forma diferenciada respecto a los adultos para gestionar su traslado prioritario. Varios de ellos portaban pancartas solicitando su ingreso formal en centros de protección de menores.

Durante la incursión se ha detectado un elevado número de niños. Los agentes han procedido a agruparlos de forma diferenciada respecto a los adultos para gestionar su traslado prioritario. Varios de ellos portaban pancartas solicitando su ingreso formal en centros de protección de menores. Carga en autobuses hacia la frontera y el CATE: Hasta tres autobuses movilizados para la ocasión se han encargado de trasladar a los grupos de inmigrantes en dirección al CATE del Tarajal y las inmediaciones del paso fronterizo para continuar con la segunda fase del protocolo de Extranjería.

Hasta tres autobuses movilizados para la ocasión se han encargado de trasladar a los grupos de inmigrantes en dirección al CATE del Tarajal y las inmediaciones del paso fronterizo para continuar con la segunda fase del protocolo de Extranjería. Seguimiento desde las alturas: Parte de las personas que habían buscado refugio en las lomas montañosas han seguido visualmente el desarrollo del operativo desde los alto de los montes, mientras quienes subían a los vehículos se despedían a voces antes de partir.

Inicio de los trabajos de limpieza y balance ambiental

Tras concluir la evacuación de las personas concentradas, operarios de los servicios municipales de limpieza han accedido al perímetro para comenzar las labores de retirada de chabolas, tiendas de campaña, enseres y toneladas de residuos acumulados. Los trabajos se prolongarán durante toda la jornada ante el volumen de basura generado en la zona.

Con la desaparición del asentamiento del Guano se pone fin a un enclave que acumulaba un notable deterioro ambiental, además de episodios vinculados a la inseguridad como altercados y reyertas. El alcance de los daños ecológicos provocados sobre los terrenos será analizado en los próximos días por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio.