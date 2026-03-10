Agentes de la Policía Nacional han desplegado un operativo especial en Mallorca para registrar varias propiedades de lujo atribuidas a Nikolai Kolesov, fabricante de armas ruso y figura clave en el entorno del presidente Vladímir Putin. La intervención, coordinada por la Comisaría General de Información, se produce bajo secreto de sumario y busca confirmar si el magnate utilizó a su familia para evadir las sanciones internacionales derivadas de la invasión de Ucrania.

Un entramado de lujo para burlar el embargo europeo

La investigación apunta a que Kolesov, director general de Russian Helicopters —principal proveedor de aeronaves para el ejército ruso—, habría inscrito cinco mansiones a nombre de sus hijos menores de edad y de su hermana de 72 años. Según las pesquisas, este entramado societario y familiar tenía como único objetivo blindar su patrimonio frente al embargo de bienes decretado por la Unión Europea.

Kolesov fue incluido en la lista de sanciones de la Comisión Europea en 2024, al ser considerado una pieza fundamental del complejo militar-industrial ruso. Sus empresas suministran equipos críticos que las Fuerzas Armadas de Rusia utilizan actualmente en el frente de batalla.

Propiedades valoradas en 18 millones de euros

El patrimonio bajo investigación en la isla es asombroso tanto por su valor como por los nombres que figuran en el registro. Entre los activos destacados por la Fundación Anticorrupción y la policía se encuentran:

La villa de Calvià: Un chalé de 1.200 metros cuadrados con piscina frente al mar. Aunque fue adquirida originalmente por una empresa ligada a Kolesov, en 2022 pasó a nombre de su hija, que en aquel entonces tenía solo cuatro años .

El complejo de la loma: Una propiedad compuesta por tres casas anexas valorada en unos 10 millones de euros . El titular formal es el hijo pequeño del magnate, quien también figura como propietario desde los cuatro años.

La residencia de la hermana: Una vivienda de 500 metros cuadrados valorada en 3 millones de euros, registrada a nombre de la hermana del empresario.

El origen de la investigación

El operativo actual es el resultado de una denuncia presentada el año pasado por la organización opositora rusa liderada por el entorno de Alexey Navalny. El grupo instó a las autoridades españolas a investigar la «titularidad real» de estos inmuebles, alegando que el dinero utilizado proviene directamente de la industria armamentística rusa.

Con estos registros, la justicia española busca pruebas documentales que permitan el bloqueo definitivo de estos activos, cumpliendo así con las directrices de la UE contra los empresarios que sostienen la maquinaria bélica del Kremlin.