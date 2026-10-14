Los señalados en el atestado policial remitido al juzgado son residentes de la ciudad autónoma y carecen de antecedentes penales. Los hechos ocurrieron durante un altercado a la salida del Puerto.

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Ceuta — La Policía Nacional ha identificado a 11 personas por su presunta implicación en el ataque violento contra el vehículo en el que viajaban la diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, y el activista Rafael Borrego. Los nombres de los sospechosos figuran en el atestado definitivo que las fuerzas de seguridad han remitido a los juzgados de Ceuta tras concluir las primeras diligencias de investigación.

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Según fuentes policiales, todos los identificados son vecinos de la ciudad autónoma y ninguno de ellos contaba con antecedentes penales previos. Hasta el momento, las pesquisas policiales ya se habían cobrado la detención de un individuo por delito de daños en vehículo y atentado contra los agentes de la autoridad.

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Confusión y violencia en el Puerto de Ceuta

Los incidentes se registraron sobre las 20:15 horas en la zona de salida de vehículos del Puerto de Ceuta. En ese punto se había concentrado una multitud de manifestantes que protestaban por la presencia en la ciudad de miembros de la ONG navarra Negu Gorriak / Derecho a Techo, a quienes acusaban de radicalismo.

La concentración degeneró en un episodio de alta tensión cuando el grupo rodeó por error el coche de la parlamentaria local de Ceuta Ya!, al confundir a sus ocupantes con integrantes del colectivo navarro. El vehículo sufrió un ataque con golpes y patadas que causaron severos daños materiales, obligando a intervenir a las fuerzas de seguridad para proteger a los ocupantes y restablecer el orden.

Tras la presentación de la correspondiente denuncia por parte del secretario general de la formación política, Mohamed Mustafa, la investigación policial queda ahora a la espera del pronunciamiento judicial para la depuración de las responsabilidades penales individuales de los implicados.