CEUTA.— Los órganos judiciales de Ceuta abrieron 37 procedimientos de diligencias previas por delitos contra la libertad sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, según revela un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinado este martes por su Comisión Permanente.

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Las actuaciones, procedentes del Tribunal de Instancia de Ceuta —que engloba las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción—, contabilizan un total de 39 víctimas afectadas: 38 mujeres y un varón mayor de edad. Del conjunto de mujeres agredidas, 14 son menores de edad.

Estado de los procedimientos judiciales (a 14 de septiembre) Nº de causas Víctimas afectadas En tramitación 28 30 mujeres (11 menores) Archivados provisionalmente 8 — Acumulados a causas previas 1 — Total incoados 37 39 (38 mujeres, 1 varón)

Respecto a los presuntos responsables, el documento del órgano de gobierno de los jueces consigna 37 investigados, todos ellos varones y mayores de edad en el caso de los ya localizados. Sin embargo, en el momento del cierre del informe, 18 de los sospechosos no habían podido ser identificados aún por los investigadores, mientras que los otros 19 plenamente filiados se encontraban a disposición del proceso judicial. El CGPJ ha puntualizado que la evolución de las cifras dependerá del avance de las pesquisas en las distintas plazas de instrucción.

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