El santoral católico celebra hoy, 2 de febrero, la Presentación del Señor en el Templo, una festividad que ocurre exactamente 40 días después de la Navidad. Es popularmente conocida como el Día de la Candelaria o la Fiesta de la Luz.

La Presentación del Señor (La Candelaria)

Según la ley de Moisés, María y José llevaron a Jesús al Templo de Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir con el rito de la purificación.

Luz para las naciones: En el Templo se encontraba el anciano Simeón, quien al tomar al niño en brazos pronunció el Nunc Dimittis, llamando a Jesús: «Luz para iluminar a las naciones».

La Bendición de las Candelas: De estas palabras nace la tradición de bendecir velas o «candelas» en este día, simbolizando que Cristo es la luz que guía el camino del creyente.

Purificación de la Virgen: Antiguamente la fiesta se centraba más en la Virgen María, pero tras la reforma litúrgica de 1960 se enfatizó el carácter cristológico (centrado en Jesús).

Jornada de la Vida Consagrada: Desde 1997, por iniciativa de San Juan Pablo II, este día se dedica a rezar por todos los religiosos y religiosas que «iluminan» el mundo con su entrega.

Otros santos que se celebran el 2 de febrero

Además de la fiesta principal, hoy recordamos a:

San Cornelio, centurión: El primer pagano (no judío) bautizado por San Pedro. Su conversión, narrada en los Hechos de los Apóstoles, marcó la apertura del Evangelio a todas las naciones.

San Burcardo de Würzburg, obispo: Monje benedictino inglés que fue colaborador de San Bonifacio en la evangelización de Alemania en el siglo VIII. Fue el primer obispo de Würzburg.

San Aproniano, mártir: Verdugo romano que, tras quedar impresionado por la fe de los cristianos a los que debía ejecutar, se convirtió y acabó sufriendo el martirio él mismo.

Santa Catalina de Ricci: Religiosa dominica italiana del siglo XVI. Conocida por sus profundas experiencias místicas y estigmas, mantuvo correspondencia con grandes santos de su tiempo como San Felipe Neri.

Religiosa dominica italiana del siglo XVI. Conocida por sus profundas experiencias místicas y estigmas, mantuvo correspondencia con grandes santos de su tiempo como San Felipe Neri. San Juan Teófanes Vénard, mártir: Joven misionero francés ejecutado en Vietnam en el siglo XIX. Sus cartas desde la prisión, llenas de alegría y fe, inspiraron profundamente a Santa Teresita de Lisieux.

Beatos