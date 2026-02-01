La Bonoloto ha cerrado las celebraciones de sorteos de este primer domingo de mes con una combinación que podría haber cambiado la suerte de muchos apostantes. Este juego, uno de los más populares en España por su bajo coste y frecuencia, ha vuelto a poner en juego su bote en el sorteo celebrado hoy, 1 de febrero de 2026.

A continuación, te detallamos la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de esta noche.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los seis números extraídos del bombo, junto con el número adicional para la segunda categoría y el reintegro, son:

• Combinación: 08 – 11 – 12 – 31 – 35 – 46

• Complementario: 37

• Reintegro: 04

Detalles del sorteo y premios

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación a premios. Para ganar el premio de primera categoría, el poseedor del boleto debe acertar los seis números de la combinación principal.

• Segunda Categoría: Se logra acertando 5 números de la combinación principal más el número complementario (37).

• Reintegro: Si el último número de tu boleto coincide con el 04, se te reembolsará el importe de la apuesta realizada.

Este sorteo se celebra diariamente de lunes a domingo, lo que permite a los jugadores participar de forma individual o mediante abonos semanales para intentar hacerse con el bote acumulado.

Aviso importante: Los resultados aquí mostrados son informativos. La única lista oficial válida es la publicada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda encarecidamente verificar los premios en administraciones oficiales o en la web del organismo.