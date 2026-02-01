La fortuna ha vuelto a repartirse en el primer sorteo del mes. Este domingo 1 de febrero de 2026, los sorteos de la ONCE han dejado una lluvia de premios, destacando el Sueldazo de fin de semana, que ofrece la posibilidad de ganar una renta mensual durante dos décadas, y las tres extracciones diarias del Super Once.

A continuación, detallamos todos los números agraciados y las series premiadas para que puedas comprobar si tu boleto es uno de los afortunados.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El premio principal del Sueldazo, dotado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, ha correspondido al siguiente número:

• Número ganador: 96100

• Serie: 039

Sueldazos adicionales

Como es habitual en los sorteos de domingo, se han realizado cuatro extracciones adicionales. Los acertantes del número y la serie en estos casos obtienen un premio de 2.000 euros al mes durante 10 años:

1. 31481, serie 042

2. 48880, serie 002

3. 96143, serie 047

4. 98646, serie 047

Nota: Los cupones que coincidan en las cinco cifras con cualquiera de estos números, pero no en la serie, tienen un premio de 400 euros.

Resultado del Super Once

El sorteo del Super Once, que consiste en una combinación de 20 números extraídos de una matriz de 80, ha arrojado los siguientes resultados en su edición de hoy domingo:

• Combinación ganadora: 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 19 – 23 – 25 – 27 – 51 – 63 – 67 – 70 – 75 – 76 – 77 – 81 – 82

Este juego permite ganar premios dependiendo de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y los aciertos obtenidos sobre la combinación de 20 cifras.