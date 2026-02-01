La suerte ha vuelto a citarse con los apostantes en el sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado esta noche de domingo, 1 de febrero de 2026. Con un bote acumulado que atrae a miles de jugadores, el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid ha dictaminado la combinación ganadora.

A continuación, te facilitamos los números premiados para que puedas verificar si tu boleto ha sido agraciado con el premio de Primera Categoría.

Combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva

Los cinco números extraídos de la primera matriz (del 1 al 54) y el número clave de la segunda matriz (del 0 al 9) son:

• Números: 6 – 7 – 9 – 25 – 35

• Número Clave (Reintegro): 3

¿Cómo se reparten los premios?

Para obtener el Premio de Primera Categoría, es necesario haber acertado los cinco números de la combinación principal más el número clave. No obstante, este sorteo ofrece múltiples categorías de premios:

1. 5 aciertos + Clave: Primera Categoría (Bote).

2. 5 aciertos: Segunda Categoría.

3. 4 aciertos + Clave: Tercera Categoría.

4. Reintegro: Si has acertado el Número Clave (3), recuperarás el importe de tu apuesta, independientemente de si has acertado algún número de la combinación principal o no.

Próximo sorteo

Si la suerte no ha estado de tu lado hoy, recuerda que El Gordo de la Primitiva volverá el próximo domingo. No obstante, mañana lunes regresan otros sorteos habituales como la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE.

Aviso importante: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre los boletos en puntos de venta autorizados.