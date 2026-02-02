Precaución hoy en Ceuta. Tras un domingo de calma, la semana comienza con un cambio radical en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros, por lo que se recomienda extremar las precauciones en el litoral.

El panorama para este lunes 2 de febrero estará marcado por la inestabilidad, con una bajada de temperaturas y la presencia de lluvias que ganarán intensidad conforme avance la jornada.

Previsión de lluvias y tormentas

El paraguas será imprescindible durante gran parte del día. Así evolucionarán los cielos:

• Mañana: Tras una madrugada de intervalos nubosos, la nubosidad aumentará rápidamente. Se esperan chubascos importantes sobre las 09:00 horas, con acumulaciones de hasta 6 litros por metro cuadrado, acompañados de tormentas.

• Tarde: El ambiente seguirá muy inestable, con nubes abundantes y posibilidad de momentos tempestuosos. Las lluvias evolucionarán hacia lloviznas más débiles, pero el riesgo de tormenta persistirá hasta la caída de la noche.

Descenso térmico y viento de sudoeste

El invierno vuelve a sentirse en la ciudad autónoma con una caída generalizada de los termómetros:

• Temperaturas: La máxima descenderá hasta los 16 grados, mientras que la mínima caerá a los 11 grados. Debido a la humedad y el viento, la sensación térmica será más fría, rondando los 12 grados en los momentos más frescos.

• Viento: Soplará con intensidad de dirección sudoeste, siendo el principal responsable de la alerta por fenómenos costeros activada en la zona.