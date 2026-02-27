La tensión escala en la serie de TVE mientras las sospechas de los criados aumentan y las relaciones personales se fracturan bajo el peso del engaño

El episodio 784 de La Promesa, que se emite este viernes 27 de febrero, marca un punto de inflexión decisivo en las tramas que mantienen en vilo a los espectadores de la ficción de época de RTVE. Las intrigas palaciegas, marcadas por el engaño y la desconfianza, alcanzan su punto álgido con el desenmascaramiento de una de las mayores falsedades de la temporada.

Jacobo, al descubierto

La revelación más esperada de la jornada corre a cargo de Leocadia, quien finalmente logra desenmascarar a Jacobo. La supuesta oferta de trabajo en Nueva York, que había sido utilizada por este para ganar relevancia y manipular su entorno, ha resultado ser una completa invención. Este descubrimiento no solo deja en evidencia su falta de honestidad, sino que supone un duro golpe para quienes habían depositado su confianza en él, dejando patente hasta qué punto la mentira puede desestabilizar la convivencia en la casa.

Sospechas y conflictos en el servicio

Mientras tanto, la intriga se traslada a las dependencias de los criados. Ante la respuesta ambigua de Petra y Pía, el lacayo comienza a atar cabos. Su intuición le advierte de que hay una realidad oculta tras las palabras de sus compañeras, un secreto que, aunque aún no logra concretar, empieza a inquietarle seriamente.

La tensión también se traslada al terreno personal de los protagonistas:

• El desprecio de Ciro: Ciro continúa volcando su frustración contra Curro y Leocadia. Utilizando a Julieta como vehículo para sus reproches, descarga una rabia que incomoda profundamente a la joven, quien se ve atrapada en una dinámica que considera injusta y agresiva.

• La confesión de Teresa: En un momento de calma dentro de la vorágine de secretos, Teresa se sincera con Petra. Confiesa que su relación con Cristóbal ha logrado estabilizarse, limitándose ahora a un plano estrictamente profesional, lo que permite eliminar la tensión previa y cerrar un capítulo de conflictos sentimentales.

Con estas revelaciones, el capítulo de este viernes se consolida como una entrega fundamental para entender cómo las máscaras de los personajes de La Promesa comienzan a caer, dejando al descubierto las verdaderas intenciones de quienes habitan el palacio.