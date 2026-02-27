TVE modifica su parrilla vespertina este jueves, 26 de febrero, para ofrecer una entrega extendida centrada en el futuro del bebé y el duelo en el palacio

El destino de los habitantes de la Casa Grande y la Casa Pequeña queda marcado para siempre. Tras el fallecimiento de Adriana, que ha dejado a los seguidores de Valle Salvaje en estado de shock, la serie de época de La 1 emite este jueves, 26 de febrero, el capítulo 363, un episodio que promete ser un punto de inflexión absoluto para las tramas.

Ante la relevancia de los acontecimientos, TVE ha optado por un ajuste en su programación. La duración del episodio de hoy se amplía, modificando el horario habitual de las producciones de sobremesa: Valle Salvaje se emitirá de 17:45 a 19:05 horas, cediendo posteriormente el espacio a La Promesa, que ocupará la franja de 19:05 a 19:30 horas.

Un Valle Salvaje desolado

El episodio de hoy aborda las consecuencias inmediatas de la pérdida de Adriana. La devastación es total entre los personajes, quienes intentan asimilar una realidad que ha cambiado drásticamente tras el parto lleno de complicaciones que terminó en tragedia.

El foco central de la trama de esta tarde recae en Rafael. El protagonista se encuentra sumido en una profunda crisis, incapaz de visualizar un futuro criando a su hija sin la presencia de Adriana. En este escenario de dolor, Luisa adquiere un papel fundamental: su determinación por descubrir la verdad sobre el nacimiento de la pequeña se perfila como una pieza clave para el devenir de la historia.

Antecedentes y contexto

La entrega de ayer, el capítulo 362, preparó el terreno para este difícil desenlace. Adriana, consciente de la gravedad de su estado y ante la incapacidad del médico para revertir la situación, decidió aceptar su final, protagonizando una despedida del que ha sido su hogar que mantuvo a la audiencia en vilo.

La pregunta que ahora sobrevuela el palacio es si sus moradores serán capaces de superar este duelo y cómo se organizarán para afrontar el cuidado del bebé en una situación tan crítica. La incertidumbre sobre el bienestar de la recién nacida y el dolor de Rafael centrarán el interés de los espectadores en este episodio de larga duración.