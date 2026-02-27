La sede de la UEFA en Nyon acoge este viernes, 27 de febrero, el sorteo que definirá el futuro del equipo vallecano en la competición europea

La ilusión del Rayo Vallecano en la UEFA Conference League alcanza un punto crítico. Tras una destacada trayectoria en la competición, el conjunto madrileño tiene hoy, viernes 27 de febrero de 2026, una cita ineludible en Nyon (Suiza). A las 14:00 horas, la sede de la UEFA albergará el sorteo que determinará los emparejamientos de octavos de final, además de configurar el cuadro completo hasta la final que se disputará en Leipzig.

Un paso más hacia la final de Leipzig

El Rayo Vallecano afronta este sorteo con el objetivo de consolidar sus aspiraciones europeas. Tras haber demostrado un rendimiento sólido, el equipo espera rival para la siguiente fase eliminatoria. Según los condicionantes del sorteo, los posibles contrincantes para los de Vallecas son el Lech Poznan o el Samsunspor.

Un aspecto determinante para las aspiraciones del conjunto rayista es la ventaja de la localía: en ambos escenarios posibles, el partido de vuelta se disputará en el Estadio de Vallecas, lo que brindará un apoyo crucial de su afición en la búsqueda del pase a cuartos.

Detalles clave del sorteo

El acto, que se celebrará justo después de los sorteos de la Champions y la Europa League, será retransmitido en directo a través de los canales oficiales de la UEFA y las plataformas televisivas habituales que siguen el fútbol europeo en España.

• Fecha: Viernes, 27 de febrero de 2026.

• Hora: 14:00 horas (hora peninsular española).

• Lugar: Casa del Fútbol Europeo, Nyon (Suiza).

• Posibles rivales: Lech Poznan o Samsunspor.

• Final: 27 de mayo de 2026 en Leipzig.

Al igual que en otras competiciones, el cuadro definitivo —incluyendo cuartos de final y semifinales— quedará establecido tras el acto de hoy, permitiendo al Rayo Vallecano conocer de antemano el camino necesario para alcanzar la gloria continental. Los aficionados franjirrojos estarán muy atentos a este mediodía para descubrir contra quién deberán batirse para continuar su sueño europeo.