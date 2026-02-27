Nyon acoge este viernes el evento que determinará los cruces de octavos de final y el cuadro completo hasta la final del 30 de mayo

La máxima competición continental de clubes, la UEFA Champions League, alcanza su fase más trascendental. Tras la conclusión de unos Playoffs marcados por la sorpresa, la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) es el escenario este viernes, 27 de febrero de 2026, del sorteo que configurará el camino definitivo hacia la final de Budapest.

El evento no solo resolverá los enfrentamientos de octavos de final, sino que establecerá el cuadro completo hasta la resolución del torneo, definiendo los cruces de cuartos y las futuras semifinales.

Cabezas de serie: la ventaja de cerrar en casa

Ocho equipos llegan a esta instancia como cabezas de serie, condición que les otorga el derecho a disputar el partido de vuelta de octavos de final en su propio estadio. La lista de clasificados directos, que buscarán evitar rivales de peso en este sorteo, la conforman:

• Arsenal

• Bayern Munich

• Liverpool

• Tottenham Hotspur

• FC Barcelona

• Chelsea

• Sporting CP

• Manchester City

Siguiendo la dinámica establecida en la fase previa de Playoffs, el procedimiento de sorteo estipula que cada equipo contará con únicamente dos posibles rivales, quedando fijada su posición en el cuadro y, por ende, su recorrido hasta la gran cita final.

Calendario de las fases eliminatorias

La UEFA ha confirmado las fechas en las que se desarrollarán las eliminatorias que conducirán al campeón de esta edición:

• Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

• Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026.

• Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026.

• Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Los aficionados podrán seguir el desarrollo del sorteo esta mañana para conocer los emparejamientos que marcarán el destino de los aspirantes al título europeo.