Nyon acoge a las 13:00 horas el sorteo que determinará los octavos de final y el cuadro definitivo hasta la resolución del torneo

La Europa League vive este viernes, 27 de febrero, una jornada crucial. A partir de las 13:00 horas, la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) será el escenario del sorteo de los octavos de final, un evento que no solo emparejará a los equipos en esta ronda, sino que dejará trazado el camino completo —incluyendo cuartos de final y semifinales— hasta la final que se disputará en Estambul.

La suerte de los equipos españoles

El Betis y el Celta, representantes del fútbol español en esta fase, llegan con situaciones distintas tras el desenlace de los playoffs.

• Real Betis: Tras finalizar en cuarta posición la fase liga, el conjunto verdiblanco alcanzó el acceso directo a octavos, lo que le garantiza además la ventaja de disputar el partido de vuelta en el Benito Villamarín. Su rival saldrá de un duelo entre dos posibles opciones: el Panathinaikos —que eliminó al Viktoria Plzen en penaltis— o el Nottingham Forest, verdugo del Fenerbahçe.

• Celta de Vigo: Tras certificar su pase al imponerse al PAOK, el conjunto de Giráldez se enfrentará a uno de los dos cabezas de serie mejor clasificados: el Olympique de Lyon (líder de la fase liga) o el Aston Villa de Unai Emery (segundo clasificado).

Cabe destacar que el sorteo impide un enfrentamiento entre equipos españoles en esta instancia. No obstante, el cuadro definitivo podría deparar un cruce entre Betis y Celta únicamente en las semifinales o en la gran final, dependiendo de la configuración del bracket.

Estructura de los bombos

Los clasificados se dividen entre los que accedieron directamente a octavos y los que han superado la ronda de playoffs:

Cabezas de serie (Acceso directo):

Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg y Roma.

Clasificados tras el playoff:

Ferencvaros, Panathinaikos, Genk, Celta, Stuttgart, Nottingham Forest, Bolonia y Lille.

Los partidos correspondientes a la ronda de octavos de final están programados para disputarse el 12 y el 19 de marzo. Los aficionados tienen hoy una cita ineludible para conocer los emparejamientos que marcarán el futuro europeo de sus respectivos clubes.