La jueza María Tardón acepta la denuncia de Abogados Cristianos sobre la gestión de la crisis migratoria y dará traslado a la Fiscalía de la petición para citar como testigos a Pedro Sánchez y Grande-Marlaska.

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La magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha acordado la apertura de diligencias contra el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos por presuntos delitos de prevaricación y desórdenes públicos.

La investigación judicial, enmarcada en el procedimiento sobre las circunstancias de la crisis migratoria vivida en la ciudad, se centra en las alertas remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el pasado 29 de julio. Según la resolución redactada por la jueza, los hechos denunciados —relacionados con las advertencias que el jefe de gabinete habría recibido y trasladado a Pérez Triano— presentan indicios razonables de una posible infracción penal.

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Dentro de las diligencias solicitadas por la acusación particular ejercida por Abogados Cristianos, se incluye la petición de citar en calidad de testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La magistrada dará traslado formal de esta solicitud a la Fiscalía General del Estado para que emita su posicionamiento.

Aunque el auto se dictó el pasado 28 de septiembre, la medida se ha hecho pública este martes, coincidiendo con la ronda de declaraciones testificales previstas en la causa, entre las que figuran la del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, el exjefe de Gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, y el exsuperintendente de la Policía Local, Sebastián Vega.