La Policía Nacional interviene en dos sucesos en la Almadraba y el Puerto, en una jornada donde el desalojo de la playa del Trampolín ha reducido notablemente los altercados.

Lee tambien: Ceuta retira 61.000 kilos de desperdicios tras la evacuación de El Trampolín y mantiene el dispositivo en la costa

La madrugada de este martes se ha desarrollado con una relativa calma en Ceuta en comparación con las semanas previas, según los balances de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados con motivo de la crisis migratoria iniciada a finales de julio. La disminución de la conflictividad en los espacios públicos se atribuye, en gran medida, al reciente desalojo de la playa del Trampolín, uno de los puntos habituales de concentración de personas en los últimos meses.

A pesar del descenso generalizado de las tensiones, la Policía Nacional tuvo que actuar en dos episodios concretos durante la noche. El primero de ellos tuvo lugar en la zona de la Almadraba, donde se desencadenó una riña entre varios migrantes que se saldó con dos personas heridas de diversa consideración, precisando una de ellas puntos de sutura tras recibir atención médica. La ausencia de denuncias formales por parte de los implicados impidió la realización de detenciones en el lugar.

Lee tambien: Sanidad detecta contaminación fecal grave en las aguas de la playa del Trampolín y alerta del riesgo para la salud

Posteriormente, los agentes acudieron a las inmediaciones de las carpas de acogida ubicadas en la zona del Puerto para intervenir en un robo con violencia perpetrado contra un migrante. Las fuerzas policiales atendieron a la víctima e iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

El dispositivo especial de vigilancia y control se mantiene plenamente operativo en las zonas de mayor afluencia y en los puntos estratégicos de la ciudad con el fin de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.