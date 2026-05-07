MOSCÚ / KIEV – La propuesta de tregua indefinida lanzada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha quedado en papel mojado tras su primera jornada teórica de vigencia. Mientras el Kremlin guarda silencio oficial sobre la oferta, los combates se han intensificado en diversos puntos estratégicos, dejando víctimas civiles y un cruce de acusaciones sobre quién rompió el alto el fuego primero.

La medida, que debía entrar en vigor la pasada medianoche como respuesta al anuncio previo de Rusia de un cese al fuego por el Día de la Victoria (8 y 9 de mayo), no ha logrado detener el intercambio de proyectiles.

Crimea y regiones fronterizas bajo fuego

Rusia ha denunciado una oleada de ataques ucranianos con drones que, según las autoridades regionales, han tenido consecuencias letales:

Crimea: Cinco personas murieron en la localidad de Dzhankoi tras el impacto de un dron.

Cinco personas murieron en la localidad de tras el impacto de un dron. Bélgorod: Se reportaron al menos cuatro heridos por incursiones aéreas.

Se reportaron al menos cuatro heridos por incursiones aéreas. Zaporiyia: Un reportero gráfico de la agencia estatal rusa TASS resultó herido durante un ataque en la zona controlada por Moscú.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó en su parte diario que sus tropas han logrado una «mejora de sus posiciones» en el frente, además de atacar centros de mando de drones en Járkov.

Zelenski critica el «cinismo» del Kremlin

Desde Kiev, Zelenski confirmó que Rusia ha ignorado su propuesta de paz indefinida. A través de su cuenta en X, el mandatario calificó de incoherente que Rusia pida un alto el fuego temporal solo para celebrar el 81º aniversario de la victoria sobre los nazis mientras mantiene la «matanza diaria».

«Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra abierta es un mal momento para ‘celebraciones’ públicas», señaló Zelenski en referencia al desfile militar previsto para el 9 de mayo en la Plaza Roja.

Tensión máxima ante el 9 de mayo

A pesar de que en 2025 ambos países respetaron treguas tácitas que permitieron desfiles sin incidentes, el escenario de 2026 es mucho más hostil. Rusia ya ha lanzado una advertencia tajante: si Ucrania intenta sabotear las celebraciones del Día de la Victoria, responderá con un «ataque masivo con misiles» contra el centro de Kiev.

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Hasta ahora, Ucrania no ha aclarado si se sumará a la tregua unilateral de 48 horas propuesta por Putin para este fin de semana, manteniendo la incertidumbre sobre la seguridad en la región durante los próximos días.