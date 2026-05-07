NUEVA YORK – En un nuevo y sorprendente giro en el caso del magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, un juez federal de Nueva York ha hecho pública una supuesta nota de suicidio que habría sido escrita por el empresario semanas antes de su muerte en 2019.

El documento fue revelado este miércoles por el juez Kenneth Karas, quien supervisa el expediente judicial de Nicholas Tartaglione, excompañero de celda de Epstein. Según los registros, Tartaglione afirmó haber encontrado el escrito oculto dentro de una novela gráfica en julio de 2019, apenas dos semanas después de que Epstein sobreviviera a un primer intento de suicidio.

El contenido de la nota

El texto, cargado de signos de exclamación y un tono desafiante, ofrece una ventana a la mentalidad del magnate antes de su fallecimiento el 10 de agosto de 2019. Entre las frases más destacadas se encuentran:

«Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!»

«Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós».

«¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso… ¡¡NO VALE LA PENA!!»

Un hallazgo omitido en archivos anteriores

A pesar de la masiva desclasificación de documentos realizada por el Departamento de Justicia entre diciembre y enero pasados, esta nota no figuraba en los archivos previos. Su publicación responde a una solicitud formal de The New York Times, que instó al tribunal a divulgar el testimonio de Tartaglione sobre el hallazgo.

Cabe destacar que, hasta el momento, los principales medios de comunicación estadounidenses no han podido verificar de forma independiente la autenticidad de la caligrafía, aunque el documento ya forma parte oficial del expediente judicial.

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El contexto: Presión política y nuevas citaciones

La aparición de esta nota coincide con una fase de renovado escrutinio sobre el entorno de Epstein. La semana pasada, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, compareció ante el Congreso, y se espera que durante este mes otras figuras de alto perfil —como la exfiscal Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates— respondan preguntas de los legisladores sobre sus vínculos con el pederasta.