La sede del Comité Olímpico Español acogió una noche cargada de emoción y reconocimiento con motivo del 25 aniversario de Radio MARCA, una gala que reunió en Madrid a destacadas figuras del deporte español y que sirvió para rendir homenaje a la trayectoria de uno de los grandes referentes de la información deportiva en España.

Madrid se convirtió en el epicentro del deporte nacional durante la celebración del 25 aniversario de Radio MARCA, en un evento celebrado en la sede del Comité Olímpico Español que reunió a reconocidos nombres del panorama deportivo y mediático.

La gala congregó a personalidades históricas del deporte español como el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, el futbolista Jesús Navas, el expiloto de motociclismo Jorge Lorenzo y Olga, campeona del mundo, entre otros invitados vinculados al deporte y la comunicación deportiva.

La velada estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de Radio MARCA, considerada durante estos años como una de las voces más influyentes en la narración y cobertura de la actualidad deportiva en España. Durante el acto se destacó el papel del medio en la difusión del deporte nacional y en el acompañamiento de algunas de las mayores gestas deportivas de las últimas décadas.

Entre las entidades presentes destacó la participación de la Fundación Sportium, patrocinadora del evento, que quiso sumarse a la celebración de este aniversario tan simbólico. En representación de la compañía asistió Pablo Delgado, Director Digital de Sportium, acompañando a la fundación en una noche dedicada al deporte, la comunicación y el reconocimiento institucional.

El ambiente estuvo marcado por la emoción, los recuerdos y la puesta en valor del esfuerzo de deportistas, periodistas y profesionales que han contribuido al crecimiento del deporte español y a consolidar el papel de los medios especializados en su difusión.

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Una noche de homenaje al deporte español

La gala no solo sirvió para celebrar un aniversario, sino también para reivindicar el valor del deporte como elemento de unión, superación y proyección internacional de España.

Madrid volvió así a vestirse de deporte en una cita donde pasado, presente y futuro se unieron en torno a una misma idea: seguir impulsando una cultura deportiva cada vez más fuerte y reconocida.

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Madrid acogió la gala del 25 aniversario de Radio MARCA en el Comité Olímpico Español, con figuras como Vicente del Bosque, Jesús Navas y Jorge Lorenzo.