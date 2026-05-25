España inicia el lunes 25 de mayo de 2026 con una meteorología predominantemente estable, predominando los cielos despejados o con nubes altas según la zona. De acuerdo con las observaciones y previsiones municipales difundidas por AEMET, la probabilidad de lluvia es nula en gran parte del país, aunque aparecen excepciones puntuales donde podrían darse intervalos nubosos con chubascos débiles.

En conjunto, las temperaturas combinan noches templadas con máximas que oscilan entre los 26°C de algunas áreas mediterráneas y los 37°C en el sur. El viento, cuando se deja notar, suele ser de componente sur o este, con intensidades moderadas.

Norte peninsular

En el norte, las condiciones se mantienen relativamente favorables, con cielos poco nubosos y sin señales de lluvia significativa. Bilbao registra 35°C de máxima y 20°C de mínima, con poco nuboso y viento del Sur (S) a 15 km/h, mientras la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%.

Más al oeste, Coruña, A muestra un comportamiento distinto: 29°C de máxima y 17°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento es del NO a 10 km/h y la probabilidad de lluvia asciende a 55%, por lo que conviene llevar una referencia de paraguas aunque se trate de precipitaciones de carácter débil.

Centro peninsular

El centro peninsular arranca con calor moderado y cielos que alternan despeje y nubes altas. En Madrid, la previsión apunta a 32°C de máxima y 18°C de mínima, con despejado y viento del SE a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, en línea con un día estable.

Por su parte, Zaragoza alcanza 34°C y mínima de 18°C, con nubes altas y viento del SE a 20 km/h. También se mantiene la probabilidad de lluvia en 0%, lo que refuerza la idea de jornada sin precipitaciones destacables.

Sur peninsular

En el sur, el ambiente tiende hacia el calor con cielos mayormente secos. En Ceuta, se esperan 22°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso, viento del SE a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

La imagen en Sevilla es de mayor amplitud térmica y temperaturas altas: 37°C como máxima y 20°C de mínima. Habrá nubes altas y viento del SO a 10 km/h, manteniéndose también la probabilidad de precipitación en 0%, según los datos de AEMET para el municipio.

Mediterráneo

La franja mediterránea presenta un tiempo suave y, en general, poco nuboso. En Barcelona, la previsión ofrece 26°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. La lluvia no se espera, con probabilidad 0%.

En València, se prevén 27°C de máxima y 16°C de mínima. El cielo estará poco nuboso, el viento será del E a 10 km/h y la probabilidad de lluvia igualmente es 0%. En términos prácticos, es una jornada apta para actividades al aire libre con condiciones estables.

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Islas Baleares

En las islas, el tiempo se mantiene dominado por el buen tiempo. Palma registra 29°C de máxima y 15°C de mínima, con despejado y viento del S a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, lo que apunta a un lunes sin precipitaciones.

Con este escenario, el principal factor a considerar será la combinación de brisa y temperaturas diurnas, más que la evolución nubosa o el riesgo de chubascos.

Islas Canarias

En el archipiélago canario aparecen intervalos de nubes y, en algunos casos, cierta incertidumbre sobre la lluvia. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 26°C de máxima y 21°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del N a 25 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en 20%, por lo que podrían darse algunas situaciones puntuales, aunque no se anticipa una jornada claramente lluviosa.

En términos generales, el viento del norte y los intervalos nubosos marcan el ritmo del tiempo, con temperaturas que permanecen relativamente suaves para la época.

Recomendaciones

Para el conjunto del país, no se esperan lluvias significativas : salvo casos puntuales, la probabilidad se mantiene baja (0% en la mayoría de capitales citadas por AEMET).

: salvo casos puntuales, la probabilidad se mantiene baja (0% en la mayoría de capitales citadas por AEMET). En Coruña, A , donde la probabilidad alcanza el 55% , conviene prever lluvia escasa y planificar con cierta flexibilidad.

, donde la probabilidad alcanza el , conviene prever y planificar con cierta flexibilidad. En zonas con máximas más altas, como Sevilla (37°C) y Bilbao (35°C), es recomendable ajustar horarios y mantener hidratación, especialmente en horas centrales.

En resumen, el lunes 25 de mayo de 2026 se presenta mayoritariamente estable en España, con predominio de cielos despejados o con nubes altas y bajas probabilidades de lluvia. Si bien el foco de mayor variabilidad se concentra en A Coruña, el resto del país parece encaminarse hacia una jornada tranquila, conforme a la información disponible de AEMET para los municipios de referencia.