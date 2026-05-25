El galardón reconoce la labor de la asamblea consultiva por acercar las inquietudes de los ciudadanos a las instituciones comunitarias y promover la cooperación en tiempos de polarización.

MÉRIDA (EFE).— El rey Felipe VI preside este lunes la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, que en esta edición ha sido otorgado al Comité de las Regiones de la Unión Europea. El solemne acto tendrá lugar, como es tradición, en el Real Monasterio de Cuacos de Yuste (Cáceres).

El galardón será recogido conjuntamente por el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la concejala de Budapest, Kata Tütto, en su calidad de copresidentes del organismo internacional.

Un puente entre la ciudadanía y Europa

El Premio Carlos V, concedido por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, tiene como objetivo distinguir a personas, organizaciones o proyectos que hayan contribuido al engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de unificación de la Unión Europea.

En esta decimonovena edición, el jurado ha querido poner en valor el papel crucial del Comité Europeo de las Regiones. Esta asamblea consultiva reúne a los representantes locales y regionales de los Estados miembros, facilitando que los ciudadanos puedan trasladar sus problemas e inquietudes más cotidianas directamente a las instituciones comunitarias.

El fallo del jurado destaca que, en un contexto actual marcado por «la complejidad y la polarización», el Comité de las Regiones:

«Ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación multinivel y transfronteriza, encarnando con su acción el principio de unidad en la diversidad».

Un galardón con historia

Con este reconocimiento, el Comité de las Regiones toma el testigo del político y diplomático Josep Borrell, galardonado en la edición anterior, y se suma a una prestigiosa lista de premiados.

Entre las personalidades internacionales que han recibido el Premio Europeo Carlos V en años anteriores figuran líderes históricos como Jacques Delors, António Guterres, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, Simone Veil, Helmut Kohl, Sofia Corradi, Felipe González o Mario Draghi, consolidando este evento como una de las grandes citas con el europeísmo.