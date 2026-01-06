La Unión Europea (UE) ha informado que existen avances entre los Estados miembros para la aprobación del acuerdo comercial con el Mercosur, un tratado de libre comercio de larga data que pretende fortalecer la relación económica entre Europa y América del Sur y que espera firmarse próximamente.



Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, destacó que las consultas internas entre los 27 Estados miembros han registrado progresos significativos en las últimas semanas, acercando al bloque comunitario a la aprobación formal del acuerdo comercial con los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— tras más de dos décadas de negociaciones.

Aunque se había especulado con una posible fecha para la firma en enero, la portavoz evitó confirmar un calendario exacto, señalando que aún queda trabajo por delante para consolidar el consenso entre los gobiernos europeos. Aun así, afirmó que el proceso “avanza de manera favorable” y que la UE espera poder firmar el acuerdo “pronto”.

La revisión interna entre los estados miembros se produce tras meses de debate sobre cómo equilibrar los beneficios comerciales con la protección de sectores sensibles, especialmente el agrícola, que ha generado oposición en países como Francia e Italia. En ese contexto, la Comisión ha buscado ofrecer garantías y salvaguardias que permitan conciliar los intereses de los distintos socios europeos.

De concretarse, el acuerdo Mercosur-UE crearía uno de los espacios de libre comercio más grandes del mundo, integrando a alrededor de 450 millones de europeos con casi 260 millones de sudamericanos y potenciando el intercambio de bienes y servicios entre ambos bloques.

Puntos clave del avance

Progresos en el debate interno entre estados miembros de la UE para aprobar el tratado.

Aún no confirmada la fecha oficial de firma, pero existe “optimismo” sobre cerrar el acuerdo pronto.

El acuerdo uniría los mercados de la UE y del Mercosur, abriendo oportunidades comerciales significativas.

Las preocupaciones de sectores como el agrícola han impulsado discusiones sobre cláusulas de protección.

Los anuncios recientes sobre los avances en las consultas de los estados miembros de la UE representan un paso importante hacia la aprobación del histórico acuerdo comercial con el Mercosur. A pesar de las tensiones internas y sectores que plantean reservas, la Unión Europea continúa trabajando para alcanzar un consenso que permita consolidar este tratado esperado desde hace más de 25 años, con el objetivo de ampliar el comercio y las inversiones entre Europa y América del Sur.