La economía de Nayib Bukele está creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que anticipaba el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmando una expansión robusta impulsada por la confianza empresarial, las remesas récord y la inversión, según recientes proyecciones oficiales y del organismo multilateral.



El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que la economía salvadoreña se está expandiendo con mayor fuerza de lo previsto, acercándose a un crecimiento del 4 % del PIB, muy por encima de las proyecciones anteriores que eran más conservadoras. Estos datos contrastan con estimaciones iniciales por debajo del 3 %, y han generado sorpresa en las proyecciones macroeconómicas del organismo.

Tras cerrar el tercer trimestre de 2025 con un crecimiento interanual de más del 5 %, impulsado principalmente por el sector de la construcción, los efectos del incremento de las remesas —que alcanzaron cifras históricas— y un clima de inversión más activo, los economistas del FMI han tenido que ajustar sus estimaciones al alza.

El propio Bukele había anticipado en diciembre que la economía crecería por encima del 4 %, una cifra que inicialmente generó escepticismo entre analistas internacionales, quienes proyectaban un avance más moderado. La confirmación del FMI no solo respalda esa previsión, sino que también pone de manifiesto un dinamismo económico superior al esperado.

Además del crecimiento del PIB, la confianza de los inversionistas y el récord de remesas han sido citados como factores clave detrás de este desempeño. El organismo multilateral también ha señalado que la consolidación fiscal y las reformas económicas adoptadas por el Gobierno han contribuido a sostener este crecimiento más vigoroso.

Claves del crecimiento económico salvadoreño

Crecimiento del PIB cercano al 4 %, muy por encima de las proyecciones iniciales.

Récord de remesas e inversión como pilares de la expansión.

Sector construcción en auge, con fuerte dinamismo.

Mayor confianza empresarial y fiscalización.



El crecimiento económico de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele ha superado las expectativas del Fondo Monetario Internacional, que ahora reconoce un ritmo de expansión más acelerado de lo que se estimaba inicialmente. Con un crecimiento cercano al 4 % del PIB, impulsado por remesas, inversión y sectores clave como la construcción, el país centroamericano muestra un desempeño que contrasta con las proyecciones más conservadoras del pasado y atrae la atención de analistas económicos internacionales.