Sorteo Extraordinario celebrado en Madrid el 6 de enero de 2026, Día de Reyes.



Premios principales

Primer premio: 06.703 — 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo).

Segundo premio: 45.875 — 750.000 € por serie (75.000 € por décimo).

Tercer premio: 32.615 — 250.000 € por serie (25.000 € por décimo).

Premios adicionales

Extracciones de cuatro cifras:

3682 1829

(cada uno paga 3.500 €)



Además del reparto principal, este sorteo extraordinario también contempla pagos por aproximaciones, centenas y terminaciones conforme al sistema habitual de la Lotería del Niño.

El sorteo ha repartido 770 millones de euros en premios siendo uno de los mayores de España dentro del calendario anual de loterías.

Información para los ganadores

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en las oficinas de Loterías y Apuestas del Estado, en entidades bancarias colaboradoras (para importes mayores) o online si fue adquirido por internet.

• Plazo de caducidad: Los premios deben reclamarse en un plazo de 3 meses desde la fecha del sorteo (hasta el 6 de abril de 2026).

• Impuestos: Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a la retención del 20 %.