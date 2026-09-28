La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha celebrado hoy la primera jornada de las Jornadas de Investigación Aplicada y Transferencia de Conocimiento ‘Ejercicio Físico en la Patología Crónica. Encuentro entre profesionales, pacientes e investigadores’. Este evento ha reunido a investigadores, profesionales de la salud y del ejercicio, estudiantes y pacientes para abordar la aplicación del conocimiento científico a distintos ámbitos de la práctica.

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‹ › Foto 1 de 3 La UEMC analiza el ejercicio físico en la patología crónica

La jornada ha comenzado con la ponencia de Antonio Clavero Jimeno, investigador del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica y del Deporte (iMUDS) de la Universidad de Granada, sobre ejercicio físico y ayuno intermitente para mejorar la salud cardiometabólica en personas con obesidad. A continuación, Miguel Tobar Alonso, director del Área de Actividad Física y Deportes de SEDENA SL, ha presentado dos experiencias de prestación de servicios de ejercicio físico para la Administración pública en el medio rural.

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La incorporación del ejercicio físico al sistema sanitario ha centrado una mesa redonda con diferentes expertos que han aportado perspectivas desde la investigación, el ámbito sanitario, la universidad, las empresas y las asociaciones de pacientes.

El programa también incluyó ‘Comunicación oral: tu tesis en 3 minutos’, donde estudiantes del Programa de Doctorado en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales presentaron sus investigaciones, así como una sesión práctica para pacientes con hipertensión pulmonar.

La actividad continuará mañana, 29 de septiembre, con una jornada organizada por REFICON, centrada en ejercicio físico y cáncer de mama, que incluirá ponencias y una mesa redonda con la participación de profesionales y supervivientes.