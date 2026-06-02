El tramo decisivo de la temporada de baloncesto arranca de forma oficial con el inicio de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa 2025-26. El Movistar Arena de Madrid es el escenario designado para albergar este martes 2 de junio el primer encuentro correspondiente a la serie de cuartos de final del ‘playoff’ de la ACB, un compromiso de máxima exigencia que enfrentará al Real Madrid con La Laguna Tenerife. Ambos equipos inician su andadura en la postemporada con el firme objetivo de sumar el primer punto de este cruce directo.

El enfrentamiento de apertura de esta ronda de cuartos sitúa en la cancha madrileña a dos plantillas preparadas para competir por una plaza en las semifinales del torneo nacional. La afición de la capital respaldará al equipo local en las instalaciones del Movistar Arena, un pabellón de referencia que marcará el devenir del choque inaugural de la competición en la jornada nocturna de este martes.

Horario del partido entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife

La cita deportiva en la comunidad madrileña cuenta con un horario fijado para el cierre de la jornada de competición de este martes. El balón comenzará a rodar en el parqué del Movistar Arena a partir de las 21:00 horas, momento exacto en el que está estipulado el inicio oficial del enfrentamiento entre la plantilla del Real Madrid y el combinado de La Laguna Tenerife.

Televisión y dónde ver ‘online’ la eliminatoria de la ACB

Los seguidores del baloncesto y los abonados de ambas corporaciones que no asistan presencialmente al recinto deportivo de Madrid disponen de distintas opciones en televisión y plataformas digitales para seguir las evoluciones del partido en vivo. La plataforma audiovisual DAZN será la encargada de emitir el enfrentamiento entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid en riguroso directo. Esta cobertura televisiva contará con la presencia y la narración de dos de los comunicadores habituales de dicho canal de deportes.

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De manera simultánea, la transmisión en directo de este primer encuentro de los cuartos de final del ‘playoff’ de la ACB se podrá sintonizar a través del operador Movistar Plus+. Ambas alternativas permitirán a los usuarios seguir de forma íntegra todo lo que suceda en el choque de la Liga Endesa 2025-26 a través de dispositivos conectados a internet o mediante la televisión convencional.