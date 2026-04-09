Barcelona, 9 de abril de 2026 — La seguridad de Europa se encuentra en un punto de inflexión. Durante las jornadas organizadas por el centro de investigación CIDOB en Barcelona, el director de la Agencia Europea de Defensa (AED), André Denk, ha lanzado un mensaje contundente: la Unión Europea debe reducir su histórica dependencia de los Estados Unidos y empezar a caminar con sus propios medios.

Un diagnóstico claro: La dependencia persiste

A pesar de los esfuerzos recientes por fortalecer la defensa común, Denk ha sido directo al señalar que la subordinación militar hacia Washington sigue siendo «todavía significativa». Para el director de la AED, la solución no pasa solo por aumentar el gasto, sino por cambiar la forma en que se invierte.

«La dependencia militar todavía existe y es algo que debemos superar. Solo lo conseguiremos si hacemos compras conjuntas de armas en los mercados europeos», aseguró Denk durante su intervención.

Los tres pilares de la autonomía europea

Para alcanzar este nivel de independencia estratégica, la Agencia Europea de Defensa propone una hoja de ruta basada en tres ejes fundamentales:

Fuerzas Armadas más fuertes: Incrementar la capacidad operativa real de los estados miembros.

Incrementar la capacidad operativa real de los estados miembros. Base Industrial resiliente: Fomentar que la tecnología y el armamento se desarrollen y fabriquen dentro de las fronteras de la UE para evitar bloqueos externos.

Fomentar que la tecnología y el armamento se desarrollen y fabriquen dentro de las fronteras de la UE para evitar bloqueos externos. Cooperación profunda: Superar la fragmentación de los mercados nacionales para actuar como un bloque sólido.

Más responsabilidad, no aislamiento

Denk matizó que el objetivo no es romper lazos con los aliados transatlánticos, sino reequilibrar la balanza. La intención es que Europa asuma «más responsabilidad en materia de seguridad», pero no de forma aislada, sino trabajando codo con codo con sus socios internacionales desde una posición de mayor fortaleza y autonomía.

Esta llamada a la acción ocurre en un contexto global donde la seguridad del continente se ha vuelto la prioridad número uno en la agenda de Bruselas, subrayando que la cooperación interna es ahora la única vía para garantizar la defensa a largo plazo.