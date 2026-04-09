Jasveen Sangha, responsable de suministrar la dosis letal que acabó con la vida del actor de ‘Friends’, cumplirá condena tras declararse culpable de múltiples cargos de tráfico de estupefacientes en Hollywood.

La justicia estadounidense ha dictado sentencia contra Jasveen Sangha, conocida en los bajos fondos de California como la ‘Reina de la Ketamina’. La mujer, responsable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal al actor Matthew Perry en octubre de 2023, ha sido condenada este miércoles a 15 años de prisión. El fallo pone fin a uno de los capítulos judiciales más mediáticos de Hollywood, revelando el funcionamiento de una red de narcotráfico que operaba con total impunidad en el corazón de la industria cinematográfica.

Un negocio de narcotráfico para la élite de Hollywood

Según el memorando de la sentencia, Sangha, de 42 años, gestionaba un lucrativo negocio de distribución de narcóticos desde su residencia en North Hollywood. Los fiscales subrayaron que la condenada se promocionaba como una distribuidora exclusiva para una clientela de alto perfil, ignorando deliberadamente el daño que su conducta causaba. A Sangha se le atribuye la muerte de al menos dos personas, entre ellas el célebre intérprete de Friends.

La acusada se declaró culpable en septiembre de 2025 de un cargo de mantenimiento de un local destinado al tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo adicional de distribución de este anestésico con resultado de muerte o lesiones corporales graves.

El papel de la red en el fallecimiento de Perry

La investigación ha detallado cómo Sangha colaboró con Erik Fleming para hacer llegar la ketamina a Matthew Perry, a pesar de conocer los graves problemas de adicción que este padecía. En el mismo mes de su fallecimiento, el actor adquirió 51 viales de la sustancia a través de esta red.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles a los 54 años. La autopsia confirmó que la causa del deceso fueron los efectos agudos de la ketamina, inyectada hasta en tres ocasiones por su asistente personal, Kenneth Iwamasa, utilizando el material suministrado por Sangha.

Condenas para los implicados en la trama

Sangha es una de las cinco personas señaladas por las autoridades como responsables de la muerte del actor. El entramado contaba con la participación de profesionales médicos que facilitaban el acceso a las sustancias:

Salvador Plasencia : Doctor sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga.

: Doctor sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga. Mark Chávez : Facultativo condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración.

: Facultativo condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración. Kenneth Iwamasa : Asistente del actor, cuya sentencia se conocerá el próximo 22 de abril.

: Asistente del actor, cuya sentencia se conocerá el próximo 22 de abril. Erik Fleming: Culpable de conspiración y distribución, recibirá su condena el 29 de abril.

Con la sentencia de 15 años para Jasveen Sangha, la fiscalía subraya la gravedad de la conducta de quienes, bajo una apariencia de exclusividad, alimentaron la adicción que segó la vida del recordado intérprete.