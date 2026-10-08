Ha fallecido Maricarmen, una mujer de 87 años, según informa MDyC Ceuta. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha por una vivienda digna.

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Maricarmen fue un ejemplo y un detonante de la movilización ciudadana en defensa del derecho a una vivienda y contra los fondos buitres. Su legado invita a reflexionar y buscar soluciones para quienes enfrentan situaciones similares.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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