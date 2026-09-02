La carrera llega a su ecuador con un perfil llano propicio para el esprint masivo y con Enric Mas y Primoz Roglic como principales candidatos tras la retirada de Tadej Pogacar

La Vuelta Ciclista a España 2026 alcanza su ecuador este miércoles, 2 de septiembre. La 81ª edición de la ronda española, que comenzó en Mónaco y transcurrió por Francia y Andorra antes de adentrarse en territorio nacional, disputa hoy su undécima etapa entre las localidades murcianas de Cartagena y Lorca. La competición encara su tramo decisivo tras el abandono del gran favorito, el esloveno Tadej Pogacar. Esta circunstancia situó al español Enric Mas y al esloveno Primoz Roglic como los máximos aspirantes para vestir el maillot rojo en la meta final de Granada. La edición de este año suma un recorrido total de 3.275 kilómetros repartidos en cuatro etapas onduladas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes, una ondulada con final en alto, seis de montaña y cuatro etapas llanas.

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Horario de la undécima etapa de La Vuelta 2026

La etapa 11 de La Vuelta Ciclista a España 2026 se pone en marcha en Cartagena a las 13:50 horas (horario peninsular) con la correspondiente salida neutralizada. La previsión de la organización contempla que los ciclistas crucen la línea de meta ubicada en Lorca a las 17:21 horas (una hora menos en las Islas Canarias).

Recorrido, mapa y perfil del trayecto entre Cartagena y Lorca

El trazado de esta jornada cuenta con una distancia total de 153,8 kilómetros. Se trata de la segunda etapa llana de las cuatro configuradas en el itinerario global de esta edición. Debido a la orografía del terreno, la jornada se perfila propicia para resolverse mediante un esprint masivo del pelotón a su llegada a la meta.

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Pese a la tipografía mayoritariamente llana del recorrido, los participantes deberán ascender el Alto del Morrón de Totana. Este puerto, catalogado como de tercera categoría, se sitúa aproximadamente a 30 kilómetros de la meta de Lorca y se erige en el principal obstáculo orográfico del día.

Paso de la carrera y localidades transitadas

Durante los 153,8 kilómetros de ruta, los ciclistas atravesarán distintos puntos geográficos de la Región de Murcia. El pelotón discurrirá por municipios y núcleos urbanos entre los que se encuentran Los Nietos, Los Alcázares, Torre-Pacheco, Fuente Álamo y Totana, antes de encarar el tramo decisivo con destino a Lorca.

Dónde ver hoy por TV y online en directo La Vuelta 2026

La cobertura televisiva en directo de La Vuelta Ciclista a España 2026 en España cuenta con dos opciones principales de emisión. Eurosport dispone de los derechos para la retransmisión íntegra y en exclusiva de todas las etapas de esta 81ª edición. Por su parte, la televisión pública RTVE ofrecerá el tramo final de la jornada a través de sus canales La 1 o Teledeporte.

Asimismo, las dos plataformas ofrecen la opción de seguir el evento en directo por internet y en streaming mediante sus respectivas aplicaciones móviles, para tabletas y Smart TV.