La programación taurina en la televisión en abierto afronta una intensa actividad durante el fin de semana comprendido entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre. En este periodo, las cadenas autonómicas Castilla-La Mancha Media (CMM), Telemadrid, Canal Sur y la emisora valenciana À Punt estructurarán una oferta audiovisual de siete festejos retransmitidos en directo y de forma gratuita. La cobertura abarcará los encierros matinales tradicionales, así como corridas de toros, desafíos toristas y certámenes orientados a la promoción de nuevos valores de la tauromaquia.

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La agenda matutina dará comienzo de la mano de Castilla-La Mancha Media con la retransmisión en vivo de los encierros de Guadalajara a primera hora del sábado y del domingo. El canal autonómico conectará con las calles de la capital alcarreña para trasladar la carrera de los astados que posteriormente serán lidiados en los compromisos principales de la Feria de la Antigua.

Maratón taurino en las tardes del sábado y el domingo

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El grueso de la programación vespertina concentrará diversos festejos de relevancia. En el escalafón principal, Castilla-La Mancha Media emitirá el sábado una corrida de perfil técnico desde la provincia de Toledo. De forma paralela, Telemadrid ampliará su ámbito de cobertura para retransmitir desde Segovia un desafío torista con un encierro de corte clásico para el aficionado.

El domingo por la tarde se ofrecerá la corrida de la Feria de Guadalajara, un festejo que reunirá en el cartel a espadas como Sebastián Castella, Juan Ortega y Pablo Aguado. Esta cita contará con una emisión conjunta en simultáneo a través de la señal de Castilla-La Mancha Media y de la televisión valenciana À Punt.

Apoyo a los certámenes de promoción y novilladas

La jornada del sábado por la tarde reservará también espacio a la emisión de certámenes de fomento de la tauromaquia. À Punt conectará con el coso de Algemesí para televisar la semifinal del Circuito de Novilladas de la Comunidad Valenciana. A la misma hora, Canal Sur desplegará su equipo técnico en la provincia de Huelva para retransmitir una novillada sin picadores protagonizada por seis alumnos procedentes de distintas escuelas taurinas andaluzas.

La agenda de emisiones en directo por televisión autonómica se distribuye según la siguiente programación: