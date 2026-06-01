VALÈNCIA. — La Policía Nacional ha iniciado formalmente el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente que, el pasado domingo, agredió por la espalda a una docente en los alrededores de la Conselleria de Educación. Los hechos ocurrieron en el marco de las movilizaciones por la huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana.

Según confirmó este lunes la Delegación del Gobierno, la víctima ya ha presentado una denuncia formal por una agresión que quedó registrada en varios vídeos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la mujer caminaba de espaldas por la calzada cuando un agente de la Policía Nacional, con el casco puesto, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra, provocando que caiga al suelo.

Reunión de urgencia con los sindicatos

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado, mantuvieron este lunes un encuentro con las organizaciones sindicales convocantes de la huelga (STEPV, CCOO y UGT).

La reunión coincide con el inicio de la cuarta semana de paros indefinidos, cuyas negociaciones con la Conselleria de Educación se encuentran actualmente en punto muerto. Durante la cita se abordó el transcurso de las protestas y, de manera prioritaria, el incidente del domingo. Ambas partes se han emplazado a seguir coordinándose para garantizar el derecho constitucional de manifestación y evitar que este tipo de episodios empañen el desarrollo de las movilizaciones.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: «Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía».

Reacciones políticas y petición de explicaciones

El incidente ha provocado una rápida respuesta política. El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, quien acudió el mismo domingo a la conselleria para apoyar a los docentes, calificó la actuación policial de «agresión salvaje, desproporcionada e injustificada», destacando que la afectada se encontraba «tranquilamente hablando por teléfono» sin mostrar ninguna actitud violenta.

Como consecuencia, Compromís ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior y conocer el alcance de las medidas disciplinarias que se aplicarán al agente implicado.