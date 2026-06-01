MADRID. — El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que ampliará la regulación de menús saludables a las escuelas infantiles de primer ciclo (de 0 a 3 años). El objetivo es asegurar el consumo diario de fruta y verdura fresca, incrementar la presencia de pescado y legumbres, establecer el agua y la leche como únicas bebidas disponibles, y limitar estrictamente el uso de frituras y alimentos precocinados.

Con esta medida, el departamento que dirige Pablo Bustinduy busca extender a la primera etapa de la infancia las pautas que ya recoge el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aplicable en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Apoyo a la lactancia materna y fomento de hábitos tempranos

Además de las directrices nutricionales, la nueva normativa obligará a los centros de educación infantil a facilitar la lactancia materna. Para ello, deberán habilitar espacios adecuados para las madres que opten por amamantar en el propio centro de forma presencial. Asimismo, se regulará la lactancia diferida, garantizando la correcta recepción, conservación, manipulación y administración de la leche materna extraída.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo: «Vamos a garantizar menús saludables en una fase que es especialmente crítica, porque es cuando se incorporan los alimentos y cuando los niños y las niñas aprenden a comer».

El ministro subrayó que la alimentación escolar no puede convertirse en una variable para «ajustar o reducir precios» y defendió la necesidad de dotar de recursos suficientes al sistema educativo público.

Un marco consensuado con las comunidades autónomas

La normativa se fundamenta en un documento de consenso técnico elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el cual ya ha sido coordinado y acordado con las distintas comunidades autónomas. A partir de su implantación, los menús de las escuelas de 0 a 3 años quedarán sujetos a los mismos estándares de sostenibilidad y calidad nutricional que el resto de los niveles educativos, adaptados a las necesidades biológicas de este grupo de edad.

El anuncio se realizó durante la visita del ministro a la Escuela de Educación Infantil Platero en Rivas-Vaciamadrid, donde también trasladó su respaldo a las reivindicaciones de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) en favor de la igualdad de oportunidades y la educación pública.