En estos días que tanto se oye hablar de cloacas, que, al parecer,se organizan para intentar condicionar determinadasinvestigaciones sobre algunos partidos políticos, su financiación yque no se aireen los trapos sucios de la fontanería partidaria,analizamos lo que viene ocurriendo en Ceuta en los últimosveinticinco años, a la vista de todos y con el silencio cómplice demuchos.

Cuando se denuncian determinados comportamientos, que parecenorientados a seguir enchufando a los familiares y amigos en lasempresas públicas, tras criticar hasta la saciedad, y con razón,cómo Ábalos y compañía enchufaban a sus “sobrinas”, vemos queen nuestra ciudad en las últimas décadas todo eso ha sido muyfrecuente y llega hasta nuestros días.No seamos hipócritas y sólo veamos la paja en el ojo ajeno, quetambién. Desde hace años todos hemos oído hablar de los hijos,sobrinos, nietos y hasta novias y novios de los familiares que hantenido la suerte de incorporarse a la nómina del ayuntamiento, dealguna empresa pública y hasta de empresas portuarias, con lo quelo de las novias del exministro se queda en una anécdota,comparándolo con lo que ha venido y viene ocurriendo en Ceuta.

Seguro que todos podemos decir al menos 10 nombres deenchufados y enchufadas que han entrado a trabajar en buenosdestinos del sector público de nuestra querida tierra.Aunque sólo sea para cabrearnos un poco, sobre todo las familiasque tienen sus hijos en paro o malviviendo con un salario demierda, con contratos basura y sin la estabilidad necesaria, lo queles obliga a vivir con sus padres para poder llegar a fin de mes,vamos a hacer un ejercicio de memoria. Por favor, cojan lápiz ypapel y escriban todos los nombres de enchufados que recuerden ysus vínculos familiares o de amistad interesada.

Salen muchos, ¿verdad?, pues es sólo la punta del iceberg. Si seprofundizara en serio saldrían muchos más; sin embargo, comotenemos unos partidos de la oposición muy pasivos y, en algunoscasos, bien hidratados, sólo se denuncian algunos casos que sontan escandalosos que no pueden mirar para otro lado. Pero, claro,hay otros muchos casos que les tocan muy cercanos que de eso nose habla.Y qué decir de algunos líderes sindicales de nuestra ciudad, que, enmuchas ocasiones, han sido los primeros en patrocinar a suscandidatos para ocupar multitud de puestos “muy merecidos”.

Sin embargo, con mucha diferencia, se lleva la palma las influenciaspopulares que, en los últimos veinticinco años, han tejido todo unentramado de itinerarios expeditos para que sus familiares, amigosy allegados pudieran llegar a ocupar centenares de puestos,algunos con derecho a ni siquiera ir a trabajar.Pero si lo de los enchufes es un auténtico escándalo, qué decir delas contrataciones de suministros, servicios y obras. Sobre esto sepodría hacer toda una enciclopedia.Para que nuestros lectores se ilustren bien y puedan refrescar sumemoria, en los próximos días iremos dando cuenta de la historiainterminable de chanchullos del gobierno del virrey.