Toledo, años 50, y el destino de varias familias empieza a moverse con fuerza en “Sueños de Libertad”. La serie de Antena 3 entra en una nueva fase de tensiones donde las decisiones de los De La Reina y los Salazar marcan el pulso emocional del capítulo de este lunes, 13 de julio de 2026. Si en la semana ya se avisaba de momentos decisivos, hoy llega el arranque del nuevo vaivén: por un lado, la gran determinación ligada a la fábrica; por otro, una noticia personal que pone a temblar la estabilidad de un hogar.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

En el avance semanal del 13 al 17 de julio, la trama se centra en un momento clave que afecta al futuro de la familia perfumera y, con ella, a gran parte de los trabajadores de la ciudad. El protagonista de ese giro es Hugo Brossard, que se enfrenta a un punto de inflexión tras la muerte de su padre. La noticia no se queda en el plano personal: lo que Hugo decida tiene consecuencias directas para el destino de la producción de la fábrica en Toledo.

Según el avance, Hugo decide mantener la producción en la ciudad. Ese “sí” a Toledo no solo condiciona el porvenir empresarial: implica también un reordenamiento del futuro para los De La Reina y, sobre todo, para el conjunto de trabajadores que dependen de ese funcionamiento. El capítulo de hoy se plantea, así, como un paso decisivo en una historia donde lo industrial y lo familiar van de la mano, y donde una determinación puede cambiar el equilibrio de todos.

Pero la semana trae otra bomba emocional. El avance semanal también pone el foco en Marisol y en una noticia íntima que pone en jaque a los Salazar: se informa de un embarazo. Este dato, que altera el mapa afectivo y las expectativas dentro del círculo familiar, añade presión a una trama que ya venía cargada de conflictos y contradicciones. En un entorno como el de la Toledo de los años 50, la noticia no solo afecta a quien la protagoniza, sino que reverbera en todo lo que la rodea, convirtiéndose en un nuevo motivo de tensión.

En paralelo, el arranque del capítulo de hoy apunta a la presencia de varios personajes señalados por el propio avance gráfico: Begoña, Gabriel y Beatriz aparecen en momentos clave de la historia, reforzando la sensación de que las relaciones entre los personajes están a punto de cruzar una línea. El avance real publicado para la semana remarca que esta tercera temporada ha intensificado sus giros, y que precisamente por eso hoy se vuelve especialmente relevante: no es solo una cuestión de sucesos, sino de cómo esas decisiones y noticias terminan reconfigurando el futuro de los protagonistas.

Por último, el contexto de la temporada también acompaña al cambio de ritmo. El avance hace referencia a la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto, un elemento que suele anticipar la entrada de nuevas tramas y nuevas presiones sobre las alianzas existentes.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

“Sueños de Libertad” se emite en Antena 3 en su horario habitual de 15:45. Este lunes, 13 de julio de 2026, podrás seguir el capítulo correspondiente en la franja vespertina indicada por la cadena.

Y ojo: entre la decisión de Hugo Brossard sobre el futuro de la fábrica en Toledo y la noticia del embarazo de Marisol, lo que pase hoy puede marcar el tono de toda la semana.