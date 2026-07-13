CÁDIZ / CEUTA – La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha expresado públicamente su profundo agradecimiento ante la masiva y generosa respuesta de los fieles a la campaña de emergencia activada para socorrer a las víctimas de los devastadores terremotos que han azotado a Venezuela. En un tiempo récord, la unión de la comunidad cristiana y civil ha permitido alcanzar una destacada cifra para paliar las consecuencias de la catástrofe natural.

Hasta el momento, los fondos recaudados ascienden exactamente a 87.107,72 euros. Desde el obispado se ha garantizado que esta cuantía se destinará de forma íntegra a la asistencia directa de las personas damnificadas que han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia o a sus seres queridos a causa del sismo. Las parroquias locales han jugado un papel fundamental en este éxito, convirtiéndose en los motores de la iniciativa en cada barrio y municipio, a lo que se ha sumado un goteo incesante de donaciones particulares.

La cuenta seguirá abierta 10 días más ante la magnitud de la tragedia

Pese al éxito inicial de la convocatoria, la Diócesis ha hecho un llamamiento a no bajar los brazos, recordando que «las necesidades en el terreno siguen siendo inmensas». Por ello, se ha tomado la decisión de prorrogar la campaña y mantener operativa la cuenta bancaria oficial durante diez días más, facilitando que aquellas personas que aún no hayan podido colaborar aporten su grano de arena.

Los ciudadanos que deseen sumarse a este esfuerzo solidario pueden canalizar sus aportaciones entregando los donativos en metálico en cualquier parroquia de la diócesis o realizando una transferencia bancaria a los canales oficiales habilitados:

Entidad bancaria: BBVA

BBVA Número de cuenta (IBAN): ES37 0182 1600 2402 0196 6625

Titular: Diócesis de Cádiz y Ceuta

Desde la institución eclesiástica insisten en que cualquier aportación, por pequeña que sea, es vital en estos momentos para la supervivencia y la futura reconstrucción de las vidas de miles de venezolanos que se han quedado sin nada.