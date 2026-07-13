CEUTA – La sanidad pública de las ciudades autónomas se prepara para dar un salto tecnológico sin precedentes. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha sacado a concurso un acuerdo marco valorado en 72,07 millones de euros con el objetivo de dotar a sus centros —con el Hospital Universitario de Ceuta y el de Melilla a la cabeza— de sistemas de navegación quirúrgica e imagen avanzada de última generación para intervenciones complejas de cráneo y columna vertebral.

El contrato, que forma parte del Plan de Acuerdos Marco de Alta Tecnología Sanitaria de INGESA, tendrá una duración inicial de 24 meses (prorrogable un año más). Este modelo de contratación centralizada no es una compra directa, sino un mecanismo que agilizará la adquisición posterior de los equipos garantizando precios competitivos y homogeneidad técnica en el Sistema Nacional de Salud. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta finales de agosto.

Un «GPS» de alta precisión para los quirófanos

Detrás de los complejos términos técnicos de los pliegos se esconde una mejora asistencial muy comprensible para el ciudadano: la llegada de sistemas de navegación quirúrgica. Los especialistas comparan estos equipos con un GPS aplicado a la medicina, ya que permiten al cirujano visualizar imágenes tridimensionales y referencias anatómicas del paciente en tiempo real durante la operación.

Con esta tecnología, el médico conoce la posición exacta de sus herramientas con un margen de error milimétrico. Esta precisión resulta vital en neurocirugías o operaciones de columna, donde un solo milímetro puede marcar la diferencia entre el éxito de la intervención y secuelas graves para el paciente. Los nuevos equipos permitirán además integrar de forma directa resonancias magnéticas y TAC previos, planificar cirugías complejas y desarrollar procedimientos mínimamente invasivos.

El gran objetivo: reducir la dependencia de la Península

Históricamente, las limitaciones técnicas de la sanidad ceutí han obligado a derivar de forma sistemática a numerosos pacientes hacia hospitales de referencia en la Península (principalmente en Andalucía) para someterse a cirugías neurológicas o de columna de alta complejidad. Para una población cuya evacuación médica siempre implica un traslado aéreo o marítimo, esta dependencia es un desafío constante.

Aunque la llegada de las máquinas no se traduce automáticamente en la creación inmediata de nuevas especialidades, INGESA subraya en la memoria justificativa del contrato que contar con esta dotación es el requisito indispensable para poder realizar estas intervenciones complejas dentro de la propia ciudad. La incorporación de estos sistemas vendrá ligada a programas de formación para el personal sanitario y contratos de mantenimiento, lo que servirá de aliciente para atraer y consolidar talento médico en el Hospital Universitario de Ceuta.

Estructura del plan en cuatro bloques

Para cubrir de forma eficiente las necesidades clínicas de cada territorio, la licitación se ha dividido en cuatro grandes lotes:

Lote 1: Sistemas mixtos de navegación para cirugías conjuntas de cráneo y columna.

Sistemas mixtos de navegación para cirugías conjuntas de cráneo y columna. Lote 2: Equipos de navegación exclusivos para intervenciones de la columna vertebral.

Equipos de navegación exclusivos para intervenciones de la columna vertebral. Lote 3: Sistemas de navegación específicos para neurocirugía craneal.

Sistemas de navegación específicos para neurocirugía craneal. Lote 4: Equipos móviles de imagen intraoperatoria con capacidad en 2D y 3D.

Con este despliegue, Sanidad busca también combatir la obsolescencia tecnológica. Aunque muchos de los equipos actuales siguen funcionando, la rápida evolución de la ingeniería médica exige una renovación constante para garantizar diagnósticos más fiables, intervenciones mucho más seguras y tratamientos más eficientes para los pacientes.